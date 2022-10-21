Алтайский криптотрейдер заплатит по алиментам более 4 млн рублей

Мужчина погасил задолженность почти полностью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина будет вынужден заплатить алименты из доходов, полученных от продажи криптовалюты. Всего с него взыщут 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Исполнительный документ о взыскании алиментов поступил в службу судебных приставов по Алтайскому краю еще в 2020 году. Специалисты рассчитали задолженность за последние три года, исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации. Должник не предоставил документы, подтверждающие его доход по алиментам. В итоге сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей.

В 2021 году стало известно, что должник обратился в суд с заявлением о признании его банкротом. У него был счет, куда поступали деньги, поэтому специалисты решили выяснить, какая сумма там хранится. Выяснилось, что мужчина задекларировал доход от получения прибыли криптовалюты (биткоин) в размере 18 млн рублей.

– Сотрудник органа принудительного исполнения произвел перерасчет задолженности по алиментам, на сумму более 4 млн. рублей. В адрес финансового управляющего должника-банкрота незамедлительно направили постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся в банке, – пояснили в ведомстве.

Мужчина погасил задолженность почти полностью, через депозитный счет уже перечислили более 3,5 млн рублей.

Как пояснили «Комсомольской правде» в ведомстве, это первый случай в Алтайском крае, когда алименты платят с дохода, полученного благодаря биткоинам. Сам криптотрейдер спокойно отнесся к списанию средств.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае у женщины арестовали квартиру из-за долга по алиментам.

В целом результатом работы судебных приставов в прошлом году Алтайском крае стало возбуждение более 1 млн 098 тысяч исполнительных производств. К сравнению, в 2020-м было на 101 тысячу меньше. При этом взыскано на 902 млн рублей больше – 9 млрд 220 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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