Можно смело покупать! Список лучшей сметаны от Роскачества – без кишечной палочки и плесени

В пяти марках нашли кишечную палочку, в десяти — превышение нормы дрожжей, в трех — и кишечную палочку, и дрожжи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Роскачества по запросам покупателей проверили сметану 20-процентной жирности – именно такую россияне покупают чаще всего. В лабораторию отправили продукцию 87 торговых марок, две из которых – алтайские.

Фальсификат, кишечная палочка, плесень

Как выяснилось, во многих упаковках, что стоят на прилавках, «живут» не только полезные молочнокислые бактерии, но и кишечные палочки с дрожжами и плесенью. Неприятно, небезопасно, но не смертельно. Зато патогенных микроорганизмов типа сальмонеллы или золотистого стафилококка, которые гарантированно отправят вас на больничную койку, не обнаружили.

Так, в пяти марках нашли кишечную палочку, в десяти — превышение нормы дрожжей, в трех — и кишечную палочку, и дрожжи. А особенно отличилась сметана Vita из Ставропольского края — там нашли и дрожжи, и плесень, и кишечную палочку, а еще и растительные жиры, так что это еще и фальсификатом оказалось.

Помимо Vita фальсификатом признаны еще 6 марок: «Аннушкина ферма», «Пятигорская», «Вятская», «Новая деревня», «Отборная» и некая «Сметана домашняя», на упаковке которой не было информации ни о производителе, ни о составе. Все это продукция с растительным жиром, которая ну никак не может называться сметаной. Тут налицо обман потребителя!

Еще в двух образцах под микроскопом рассмотрели следы антибиотиков: в сметане «Углече Поле» нашли следы доксициклина, а в «Отборной» - окситетрациклина. В сметане антибиотики могли оказаться, если они изначально были в молоке. Значит, коров лечили этими препаратами (или давали для профилактики) и параллельно доили.

Крахмал обнаружили только в «Аннушкиной ферме». Также в упаковке этой торговой марки продукта оказалось меньше, чем заявлено на этикетке. По поводу массы слукавил и еще один производитель – продукции под маркой «7 утра».

Высокое качество

Тем не менее, качественной сметаны на рынке все-таки оказалось немало. Из 87 марок 38-ми эксперты поставили высший балл – «пятерку». Это значит, что продукция соответствует требованиям законодательства и может претендовать на Знак качества. Порадовало, что среди достойных образцов оказалась и наша алтайская продукция.

Список лучшей сметаны, с которым можно смело идти в магазин:

- «Алтайская Буренка» (Алтайский край),

- «Белый замок» (Алтайский край),

- «Агрокомплекс Выселковский»,

- «Бабулины продукты»,

- «Вкуснотеево»,

- «ВкусВилл»,

- «Вемол»,

- «Гармония дня»,

- «Домик в деревне»,

- «Зеленый луг»,

- «Зеленый берег»,

- «Ермолино»,

- «Кунгурская»,

- «Коровка из Кореновки»,

- «Любимое молоко»,

- «Летний луг»,

- «Лебедянь молоко»,

- «Молочная культура»,

- «Молочный родник»,

- «МолкоМ»,

- «Нытвенская»,

- «Наша корова»,

- «Особая коллекция»,

- «От Красули»,

- «Приневское»,

- «Пискаревская»,

- «Самокат»,

- «Простоквашино»,

- «Село Зеленое»,

- «Снежок»,

- «Северная долина»,

- «ЭкоНива»,

- «Экомилк»,

- «ЭкоВакино»,

- Spar,

- Metro Chef,

- «Сарафаново» (Беларусь).

- «Минская марка» (Беларусь).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У каждого в холодильнике. Продукты, которые защищают от страшных «болячек»

Овощи и фрукты приносят огромную пользу: в частности снижают риск онкозаболеваний, ожирения, диабета, обеспечивают здоровье сердца, улучшают иммунитет и состояние кишечника. Благодаря им человек долго остается молодым и жизнерадостным (подробнее)