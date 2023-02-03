Можно смело покупать! Список лучшей сметаны от Роскачества – без кишечной палочки и плесени

В пяти марках нашли кишечную палочку, в десяти — превышение нормы дрожжей, в трех — и кишечную палочку, и дрожжи
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Специалисты Роскачества по запросам покупателей проверили сметану 20-процентной жирности – именно такую россияне покупают чаще всего. В лабораторию отправили продукцию 87 торговых марок, две из которых – алтайские.
Как выяснилось, во многих упаковках, что стоят на прилавках, «живут» не только полезные молочнокислые бактерии, но и кишечные палочки с дрожжами и плесенью. Неприятно, небезопасно, но не смертельно. Зато патогенных микроорганизмов типа сальмонеллы или золотистого стафилококка, которые гарантированно отправят вас на больничную койку, не обнаружили.
Так, в пяти марках нашли кишечную палочку, в десяти — превышение нормы дрожжей, в трех — и кишечную палочку, и дрожжи. А особенно отличилась сметана Vita из Ставропольского края — там нашли и дрожжи, и плесень, и кишечную палочку, а еще и растительные жиры, так что это еще и фальсификатом оказалось.
Помимо Vita фальсификатом признаны еще 6 марок: «Аннушкина ферма», «Пятигорская», «Вятская», «Новая деревня», «Отборная» и некая «Сметана домашняя», на упаковке которой не было информации ни о производителе, ни о составе. Все это продукция с растительным жиром, которая ну никак не может называться сметаной. Тут налицо обман потребителя!
Еще в двух образцах под микроскопом рассмотрели следы антибиотиков: в сметане «Углече Поле» нашли следы доксициклина, а в «Отборной» - окситетрациклина. В сметане антибиотики могли оказаться, если они изначально были в молоке. Значит, коров лечили этими препаратами (или давали для профилактики) и параллельно доили.
Крахмал обнаружили только в «Аннушкиной ферме». Также в упаковке этой торговой марки продукта оказалось меньше, чем заявлено на этикетке. По поводу массы слукавил и еще один производитель – продукции под маркой «7 утра».
Тем не менее, качественной сметаны на рынке все-таки оказалось немало. Из 87 марок 38-ми эксперты поставили высший балл – «пятерку». Это значит, что продукция соответствует требованиям законодательства и может претендовать на Знак качества. Порадовало, что среди достойных образцов оказалась и наша алтайская продукция.
Список лучшей сметаны, с которым можно смело идти в магазин:
- «Алтайская Буренка» (Алтайский край),
- «Белый замок» (Алтайский край),
- «Агрокомплекс Выселковский»,
- «Бабулины продукты»,
- «Вкуснотеево»,
- «ВкусВилл»,
- «Вемол»,
- «Гармония дня»,
- «Домик в деревне»,
- «Зеленый луг»,
- «Зеленый берег»,
- «Ермолино»,
- «Кунгурская»,
- «Коровка из Кореновки»,
- «Любимое молоко»,
- «Летний луг»,
- «Лебедянь молоко»,
- «Молочная культура»,
- «Молочный родник»,
- «МолкоМ»,
- «Нытвенская»,
- «Наша корова»,
- «Особая коллекция»,
- «От Красули»,
- «Приневское»,
- «Пискаревская»,
- «Самокат»,
- «Простоквашино»,
- «Село Зеленое»,
- «Снежок»,
- «Северная долина»,
- «ЭкоНива»,
- «Экомилк»,
- «ЭкоВакино»,
- Spar,
- Metro Chef,
- «Сарафаново» (Беларусь).
- «Минская марка» (Беларусь).
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