Апгрейд: в барнаульской мэрии идут кадровые перестановки

Первый заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков уходит со своего поста Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Февраль стартовал в администрации Барнаула с кадровых перестановок. Как стало известно altai.aif.ru, сразу два заместителя главы города покидают свой пост. Подробнее об апгрейде в мэрии – в нашем материале.

По данным издания, первый заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков уходит со своего поста. Отставка назначена на конец февраля. Скрытого подтекста здесь нет - Анатолий Филиппович планирует уйти на заслуженный отдых в связи с пенсионным возрастом. Уже известно, что его место займет молодой и перспективный управленец Андрей Федоров, который отлично зарекомендовал себя на должности заместителя по градостроительству и земельным отношениям.

Кроме того, свой пост покидает заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству. Сергей Пашковский уйдет по собственному желанию в связи с переходом в коммерческий сектор. Его кресло в мэрии займет Сергей Татьянин, возглавлявший администрацию Индустриального района. Главой района, в свою очередь, будет назначен Денис Летягин, который до этого являлся первым замглавы Индустриального района.

Перестановки коснулись и администрации Ленинского района Барнаула. С конца прошлого года, когда был освобожден с должности Александр Михалдыкин, администрация оставалась «обезглавленной». Пост временно исполняющего обязанности с того времени занимал Евгений Авраменко, ему и предложили руководить районом.

К слову, судя по кадровой политике, барнаульская администрация придерживается курса на омоложение. Это всеобщий федеральный тренд.

Что известно о будущем вице-мэре

Андрей Федоров Фото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Алексеевич Федоров родился в 1987 году в Барнауле. Окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал трудовую деятельность экономистов на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе. В 2009 году перешел на пост ведущего, а позднее и главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района. Также занимал должности замначальника управления коммунального хозяйства, замглавы и первого заместителя главы администрации Железнодорожного района. В 2019 году был назначен на должность замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству, с 2021 перешел на пост замглавы по градостроительству и земельным отношениям.

Женат, воспитывает сына.

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