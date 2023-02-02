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Политика2 февраля 2023 3:11

Апгрейд: в барнаульской мэрии идут кадровые перестановки

Сразу два заместителя мэра Барнаула покидают свой пост
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Первый заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков уходит со своего поста

Первый заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков уходит со своего поста

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Февраль стартовал в администрации Барнаула с кадровых перестановок. Как стало известно altai.aif.ru, сразу два заместителя главы города покидают свой пост. Подробнее об апгрейде в мэрии – в нашем материале.

По данным издания, первый заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков уходит со своего поста. Отставка назначена на конец февраля. Скрытого подтекста здесь нет - Анатолий Филиппович планирует уйти на заслуженный отдых в связи с пенсионным возрастом. Уже известно, что его место займет молодой и перспективный управленец Андрей Федоров, который отлично зарекомендовал себя на должности заместителя по градостроительству и земельным отношениям.

Кроме того, свой пост покидает заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству. Сергей Пашковский уйдет по собственному желанию в связи с переходом в коммерческий сектор. Его кресло в мэрии займет Сергей Татьянин, возглавлявший администрацию Индустриального района. Главой района, в свою очередь, будет назначен Денис Летягин, который до этого являлся первым замглавы Индустриального района.

Перестановки коснулись и администрации Ленинского района Барнаула. С конца прошлого года, когда был освобожден с должности Александр Михалдыкин, администрация оставалась «обезглавленной». Пост временно исполняющего обязанности с того времени занимал Евгений Авраменко, ему и предложили руководить районом.

К слову, судя по кадровой политике, барнаульская администрация придерживается курса на омоложение. Это всеобщий федеральный тренд.

Что известно о будущем вице-мэре

Андрей Федоров

Андрей Федоров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Алексеевич Федоров родился в 1987 году в Барнауле. Окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал трудовую деятельность экономистов на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе. В 2009 году перешел на пост ведущего, а позднее и главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района. Также занимал должности замначальника управления коммунального хозяйства, замглавы и первого заместителя главы администрации Железнодорожного района. В 2019 году был назначен на должность замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству, с 2021 перешел на пост замглавы по градостроительству и земельным отношениям.

Женат, воспитывает сына.

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