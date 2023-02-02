Авиакомпания Utair расширяет полетную программу из Барнаула по Сибири

Аэропорт Барнаула расширяет географию полетов Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская авиакомпания «Utair» запустила новые рейсы из Барнаула. Теперь самолеты летают в Тюмень и Омск.

С января из главного аэропорта Алтайского края запустили рейсы в Тюмень. Теперь добраться до другой сибирской столицы можно не только поездом, но и на самолете, что гораздо быстрее. Борт вылетает из Барнаула дважды в неделю: в 21:45. Время в пути всего три часа. Из Тюмени самолет отправляется в 16.05 (по тем же дням). Стоимость билетов составляет от 4774 рубля.

– Из Барнаула туристы смогут легко добраться до самых живописных мест Алтайского края. Знаем, что новый рейс ждали наши пассажиры, которые катаются на горнолыжных трассах Шерегеша. При необходимости увеличим частоту рейсов, — пояснил президент «Utair» Олег Семенов.

Кроме того, авиакомпания выполняет рейсы в Омск. До конца зимнего сезона в расписании стоит по одному рейсу в неделю (вторник). Вылет из Барнаула — в 20:50, из Омска – в 12:50. Время в полете составляет два часа. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 2776 рублей.

Еще одно направление, которое обслуживает авиакомпания – Барнаул-Сургут. Рейсы выполняются один раз в неделю по субботам. Из Сургута самолет отправляется в 15.45 по местному времени, обратно – в 21.20. В воздухе лайнер проводит 2 часа 50 минут.

– Стоит отметить, что данные рейсы являются субсидированными и включены в Перечень субсидируемых маршрутов в 2023 году. Благодаря программе государственной поддержки пассажиры данных рейсов получили возможность осуществлять перелеты по доступным тарифам, - подчеркивают в руководстве барнаульского аэропорта.

Напомним, помимо вышеуказанных городов из Барнаула по Сибири также совершаются рейсы в Красноярск и Новосибирск – это два крупнейших за Уралом хаба, где с удобными стыковками можно улететь во многие другие российские города, а также за границу. Помимо этого выполняются рейсы в Иркутск.

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