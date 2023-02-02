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Общество2 февраля 2023 4:00

Авиакомпания Utair расширяет полетную программу из Барнаула по Сибири

При необходимости руководство намерено увеличить частоту рейсов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Аэропорт Барнаула расширяет географию полетов

Аэропорт Барнаула расширяет географию полетов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская авиакомпания «Utair» запустила новые рейсы из Барнаула. Теперь самолеты летают в Тюмень и Омск.

С января из главного аэропорта Алтайского края запустили рейсы в Тюмень. Теперь добраться до другой сибирской столицы можно не только поездом, но и на самолете, что гораздо быстрее. Борт вылетает из Барнаула дважды в неделю: в 21:45. Время в пути всего три часа. Из Тюмени самолет отправляется в 16.05 (по тем же дням). Стоимость билетов составляет от 4774 рубля.

– Из Барнаула туристы смогут легко добраться до самых живописных мест Алтайского края. Знаем, что новый рейс ждали наши пассажиры, которые катаются на горнолыжных трассах Шерегеша. При необходимости увеличим частоту рейсов, — пояснил президент «Utair» Олег Семенов.

Кроме того, авиакомпания выполняет рейсы в Омск. До конца зимнего сезона в расписании стоит по одному рейсу в неделю (вторник). Вылет из Барнаула — в 20:50, из Омска – в 12:50. Время в полете составляет два часа. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 2776 рублей.

Еще одно направление, которое обслуживает авиакомпания – Барнаул-Сургут. Рейсы выполняются один раз в неделю по субботам. Из Сургута самолет отправляется в 15.45 по местному времени, обратно – в 21.20. В воздухе лайнер проводит 2 часа 50 минут.

– Стоит отметить, что данные рейсы являются субсидированными и включены в Перечень субсидируемых маршрутов в 2023 году. Благодаря программе государственной поддержки пассажиры данных рейсов получили возможность осуществлять перелеты по доступным тарифам, - подчеркивают в руководстве барнаульского аэропорта.

Напомним, помимо вышеуказанных городов из Барнаула по Сибири также совершаются рейсы в Красноярск и Новосибирск – это два крупнейших за Уралом хаба, где с удобными стыковками можно улететь во многие другие российские города, а также за границу. Помимо этого выполняются рейсы в Иркутск.

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