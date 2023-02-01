Менее половины работников Барнаульского шинного завода находятся в простое

Производственный процесс не прерывался Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Менее половины сотрудников Барнаульского шинного завода находятся в простое после пожара. Подробнее об этом во время пресс-конференции ТАСС рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

По словам Капуры, производственный процесс на предприятии не прерывался, несмотря на то, что пожар охватил достаточно большой блок. В первую очередь был поврежден цех подготовки резиновой смеси.

– В связи с тем, что предприятие находилось в двух производственных зданиях, во второй части удалось быстро восстановить производство. Сегодня завод работает, выполняет гособоронзаказ, – подчеркнула начальник краевого управления по труду и занятости населения.

В настоящее время менее половины работников находятся в простое с сохранением 2/3 заработной платы. Всего на предприятии трудятся более 2 тысяч человек.

– Производственный процесс идет в технологически согласованном порядке, – резюмировала Надежда Капура.

Напомним, масштабный пожар на Барнаульском шинном заводе произошел 9 декабря. Уже к 9 утра площадь возгорания составила тысячи «квадратов». Чтобы справиться с пламенем, пожарным пришлось использовать не только стволы и звенья газодымозащитной службы, но и пожарный поезд. Спасателям приходится бороться с пламенем на морозе ниже -25 градусов. Для обогрева личного состава развернули три надувных мобильных модуля с тепловыми пушками.

Ранее министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказывал, что также изучается возможность временного трудоустройства работников предприятия на другие производства (например, в АО «АПЗ «Ротор», АО «Барнаултрансмаш»). Однако это не всегда возможно с учетом разницы в специализации предприятий.

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