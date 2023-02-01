На Алтае мужчина отсудил 500 тысяч рублей за травму на производстве

Пострадавший воспитывает двух маленьких детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Угловского района получил травму на производстве и смог отсудить за это у работодателя полмиллиона рублей. Подробнее об этом рассказал в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Во время работы мужчина травмировал спину и долгое время проходил лечение у невролога. Житель региона посчитал, что полученная травма была производственной.

– Однако в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства произошедший с ним несчастный случай на производстве ответчиком оформлен не был, – пояснили в пресс-службе.

Мужчина оказался в непростой ситуации. Он рассказал, что воспитывает двух маленьких детей, а его жена сидит в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Из-за того, что он не мог должным образом обеспечивать свою семью и понимал, в каком положении оказался, сильно переживал. Более того, пособие по временной нетрудоспособности ему не выплатили в полном объёме, потому что работодатель вовремя не оформил нужные бумаги.

Мужчина подал иск к компании, чтобы признать несчастный случай производственной травмой, а также произвести перерасчет пособия по временной нетрудоспособности и компенсации причиненного морального вреда. В итоге ответчик не признал эти требования.

– Решением Угловского районного суда исковые требования истца удовлетворены частично. Травма, полученная мужчиной, признана несчастным случаем на производстве. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе.

Решение суда еще не вступило в свою законную силу.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле женщина через суд заставила перевозчика возместить ущерб за полученную в автобусе травму. Медики доставили пострадавшую в травмпункт Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Там ей диагностировали закрытый вывих головки левой плечевой кости в плечевом суставе. Судмедэксперты оценили, что вред, нанесенный здоровью был средней степени тяжести.

Так же мы рассказывали, как в Алтайском крае удалось отсудить компенсацию после нападения собаки на ребенка на стадионе.

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