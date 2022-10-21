Рак груди может проявлять себя по-разному Фото: Алтайский онкологический диспансер

Ежегодно в Алтайском крае выявляют порядка 1200 злокачественных новообразований молочной железы. В регионе это самый распространенный вид онкологии у женщин. Причем все чаще болезнь диагностируют у молодых пациенток. Как выявить рак на ранних стадиях, рассказала заведующая отделением лекарственной противоопухолевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера Алина Гофман.

«Молодой» и агрессивный

В последние годы врачи-онкологи отмечают, что рак помолодел. Все чаще этот недуг встречается у пациентов в молодом возрасте.

– Да, я считаю, что рак помолодел, причем в различных своих проявлениях, не только рак молочной железы. Сейчас с онкологией сталкиваются очень много молодых. Также много встречается агрессивных форм рака, – говорит Алина Александровна.

По словам медика, самой молодой ее пациентке с раком молочной железы в настоящее время всего 21 год. Врач связывает «омоложение» онкологии с изменившимся образом жизни человека. На здоровье влияют большие нагрузки, недостаток сна и отдыха, стрессы, некачественное питание. Также не стоит исключать и то, что сейчас появились более современные методы диагностики, позволяющие обнаружить рак на ранних стадиях.

В Алтайском онкоцентре отмечают, что по статистике пятилетняя выживаемость пациенток с раком молочной железы на 1-2 стадии составляет 95-97%, при 3 стадии – уже 45-50%.

Действует незаметно

Главная коварность рака в том, что он «поселяется» в организме незаметно.

–Почти невозможно самостоятельно заметить, когда начала расти опухоль, – рассказывает врач. – Первые признаки заболевания, как правило, бессимптомные. Потом может присоединиться слабость, недомогание – и зачастую на это мы не обращаем внимания. Жалобы появляются, когда опухоль уже поражает органы, и то не всегда.

Поэтому врачи настойчиво рекомендуют регулярно проходить обследования. Начиная с 18 лет необходимо посещать гинеколога для осмотра молочных желез, в возрасте до 40 лет ежегодно проходить УЗИ, после 40 лет – маммографию 1 раз в два года. По словам Алины Гофман, особо внимательно нужно следить за состоянием своего здоровья женщинам с большим размером молочных желез.

– Нельзя откладывать посещение врача, потому что каждая стадия заболевания имеет свой прогностический признак. Если обратиться на 1-2 стадии рака, то продолжительной жизни и безрецидивный период в разы дольше. Если обратиться за помощью уже на 4-й стадии, то здесь и прогноз хуже, и методы лечения более агрессивные. Проще обратиться раньше, пролечиться и забыть об этом. Сейчас пациенты могут длительное время находиться в ремиссии, - советует врач. – Плюс для женщин с раком груди 1-2 стадии может быть выполнена резекция молочной железы. Это не полное удаление в отличие от мастэктомии. Вырезают лишь пораженный сектор – это лучше и с эстетической точки зрения и с психологической стороны для женщины.

Тревожные звоночки

Рак груди может проявлять себя по-разному. Настоятельно рекомендуется обращаться к врачу, если длительное время в груди прощупывается уплотнение, «шишечка», периодически появляются выделения из молочной железы, ощущается боль или жжение, отек, покраснение, шелушение кожи в этой области. Также стоит насторожиться, если изменилась форма груди, появилась асимметрия молочных желез, которой раньше не было, или втянулся сосок.

Напомним, ранее «КП» писала о том, что с 2021 года специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера участвуют в проекте РАМ-100. Он посвящен прогнозированию развития и течения метастатических опухолей молочной железы с помощью 100-генной молекулярной сигнатуры. Методика позволяет подбирать индивидуальное лечение каждой пациентке. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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