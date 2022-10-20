Кризис миновал: алтайские пищевики наращивают выпуск продукции

На Всероссийских выставках алтайская продукция пользуется бешеной популярностью Фото: Анна СЕМИНА

Этот год нанес немало ударов по разным сферам деятельности, в том числе по пищевой и перерабатывающей промышленности. Нарушенная логистика едва не поставила крест на производстве сыров, так как в основном в Алтайском крае используются заграничные закваски. А ведь именно сыры являются одним из брендов региона.

Впрочем, сейчас с этим все хорошо и даже лучше, чем в прошлом году, когда на складах оставались излишки продукции. В наши дни «молочники» полностью закрывают потребности покупателей в Алтайском крае, а также отправляют сыры и масло на экспорт, при этом все свежее и на складах не задерживается, а, соответственно, не портится.

Помимо этого потребовался год, чтобы полностью восстановить производство мяса птицы после пожара на «Алтайском бройлере». Сегодня предприятие продолжает наращивать прежние объемы и по итогам 2022 года вполне может превысить прошлые показатели.

Пока что официальных итогов работы предприятий по итогам прошедших месяцев еще нет, только прогнозы, но они обнадеживающие.

– По производству пищевых продуктов мы выходим на уровень прошлого года, несмотря на то, что вначале мы шли с отставанием. Так что к концу 2022-го, я думаю, мы прежний уровень превзойдем, - говорит начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармпромышленности и биотехнологиям Александр Большаков. – Наиболее высокий рост по темпам производства отмечаем в мукомольном секторе – уже 108,7%, масложировой – 121% к уровню прошлого года. Высокие темпы и в мясной промышленности. Отставание было связано с пожаром на «Алтайском бройлере». Уже сегодня предприятие выходит на уровень предыдущего года, и в ближайшие месяцы будет наращивать объем производства мяса птицы. Это наш локомотив.

Производство напитков также идет с превышением в сравнении с прошлым годом. В большей степени это связано с выпуском безалкогольной продукции: минеральной и обычной питьевой воды. Можно с уверенностью говорить, что и выпуск лимонадов будет прирастать. Это связано с уходом с рынка популярных напитков. Местные заводы оперативно отреагировали на запрос рынка и стали выпускать аналоги и свои эксклюзивные вкусы.

Фармпромышленность также показывает прирост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Так что все предпосылки говорят о том, что к концу года все виды пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности к концу декабря покажут лучшие показатели, чем были ранее.

Прирост производства еще связан с тем, что к алтайской продукции появился интерес в других регионах. В первую очередь благодаря качеству.

- На сегодня мы видим увеличение доли наших товаров на прилавках, как и в нашем крае, так и в близлежащих регионах. В принципе, все предприятия отмечают, что торговые сети стали более лояльны именно к местным поставщикам. Интерес к продукции растет, - говорит Большаков.

Кстати, в октябре производители из Алтайского края стали участниками крупной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Она проходила в подмосковном парке «Патриот». Их продукция вызвала огромный интерес у посетителей.

- Алтайский край представил коллективный стенд наших предприятий. На нем разместили как новинки, так и традиционную продукцию. В первую очередь посетителей привлекли брендовые товары: сыры (твердых, полутвердых, мягких и крафтовых сортов), смеси круп, зерновые хлопья для завтрака, оздоравливающая продукция (мясо марала), продукция на основе пантового оленеводства. Отбоя от посетителей не было, все интересовались, где это можно приобрести. Это еще раз подтверждает, что Алтайский край продолжает оставаться лидером пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации, - резюмирует начальник ведомства.

В рамках «Золотой осени» наши производители также участвовали в различных конкурсах, на которых завоевали 20 наград, 16 из которых – золотые.

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