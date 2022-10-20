Алтайский ФСС совместно с «КП» провели круглый стол по теме «Профилактика и страхование от несчастных случаев на производстве»

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 18 октября, в Барнауле прошел круглый стол на тему: «Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Профилактика производственного травматизма. Региональная практика». Управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова рассказала о социальных гарантиях, обеспечиваемых Фондом при наступлении страхового случая. За последний год в этой сфере произошел ряд изменений. Подробности в нашем материале.

Предупреждение несчастных случаев

Работа Фонда социального страхования ведется в трех основных направлениях: профилактика травматизма, реабилитация пострадавших и их социальное обеспечение.

-22 года назад, когда был принят федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, перед нами в первую очередь стояла задача наладить систему выплат гражданам. Сегодня, когда эта задача решена, акцент смещается в сторону предупреждения несчастных случаев, - говорит управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Татьяна Петрова.

Управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году программа финансирования предупредительных мер включает 16 мероприятий (приобретение средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение предпенсионеров и т.д.). Работодатель сам выбирает подходящее. Алгоритм получения простой: нужно до 1 августа подать заявление в Фонд, получить разрешение, затем провести мероприятия за свои средства, а потом ждать возмещение расходов.

С каждым годом улучшаются условия программ финансирования предупредительных мер. С 2019 года страхователи могут профинансировать уже не 20% страховых взносов, начисленных за прошлый год, а 30%, если увеличен объем на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста. Отметим, что в 2021 году региональное отделение возместило расходы 1016 страхователям, а в этом году получили разрешение по этой программе уже 1038 работодателей.

Помимо предупредительных мер в Фонде действует система скидок и надбавок к страховым тарифам. Вкупе все эти меры показывают заметный положительный результат: сокращается число несчастных случаев, а количество пострадавших на производстве, которые после реабилитации возвратились к труду, увеличивается. Пострадавшим оплачивается 100% среднего заработка во время больничного, а также обеспечивается комплекс реабилитационных мер, компенсируется утраченный заработок при утрате трудоспособности.

Кстати, все услуги по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний можно получить, не выходя из дома, через портал Госуслуг.

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Не допустить профзаболевания

Фонд социального страхования выделил самые частые профзаболевания. Лидирует - нейросенсорная тугоухость, которой чаще подвержены работники воздушного и железнодорожного транспорта из-за производственного шума.

Именно такие работники стали участниками пилотной программы в 2021 году. Ее цель - предупреждение профессиональных заболеваний, благодаря проведению профилактического лечения работников с выявленными ранними признаками воздействия вредного фактора. В проекте поучаствовали 95 человек. Они на протяжении 18 дней проходили профилактику в центрах реабилитации Фонда. По итогам пилотного проекта зафиксировано улучшение слуха у 76% авиаработников и более 60% у работников РЖД. Проект продолжат развивать, расширив круг отраслей и добавив к ним работников угольной и металлургической промышленности. В 2023 году в планах включить в него уже 4 тысячи человек с предприятий страны.

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

- Кстати на участие в пилотном проекте в 2023 году дал согласие и страхователь Алтайского края – это Рубцовский филиал АО «Алтайвагон», - сообщила Ольга Горбунова, начальник отдела страхования профессиональных рисков Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Изменения в законодательстве

В 2022 году произошел ряд изменений в трудовом законодательстве, а в следствие – в расследовании несчастных случаев на производстве, в том числе частных. Также работодатели в обязательном порядке теперь должны вести учет микротравм сотрудников, а при необходимости могут отстранять от работы сотрудников, не использующих средств индивидуальной защиты.

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

- Согласно изменениям статьи 229-3 Трудового кодекса РФ, мы можем проводить дополнительные расследования несчастных случаев, например, если пострадавший не согласен с решением комиссии, нарушен порядок расследования, изменены медицинские показатели и другое, - говорит Ольга Якубина, главный государственный инспектор труда межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтая

По словам заместителя руководителя по охране труда межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтай Владимира Долинного, акцент в работе делается не только на фиксации нарушений, но и на профилактике. Каждый работодатель может получить консультацию в инспекции труда.

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В два раза меньше смертей

Охрана труда предполагает формирование производственной среды и приложение усилий к ее поддержанию. В крае в этом направлении ведется постоянная работа: месячники безопасности труда, тематические конкурсы и проекты.

- Во всероссийском рейтинге субъектов Российской Федерации по вопросам охраны труда за 2021 год по реализации профилактических мероприятий Алтайский край занял 2 место, а в общем рейтинге мы расположились на высоком 7 месте, – говорит Владимир Брыкин, начальник отдела управления охраной труда - государственной экспертизы условий труда Управления по труду и занятости населения Алтайского края.

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Итог работы – снижение количества несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями. За девять месяцев 2022 года в крае на производстве погибли 10 работников. Этот показатель в два раза меньше прошлогоднего. Отметим, что немалую важную роль в этом играет социальное партнерство, профсоюзы:

Круглый стол прошел в Барнауле 18 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

- Бояться профсоюзов не стоит. Отраслевые соглашения, коллективные договоры только расширяют возможности. Охрана труда взаимосвязана с социальным партнерством. Например, чаще всего соглашение по охране труда включает в себя 5-8 предупредительных мер, но если участие в работе принимает коллектив предприятия, то таких пунктов становится значительно больше, - говорит Олег Волошин, главный технический инспектор труда Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.