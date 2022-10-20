В регионе усиливают охрану общественного порядка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 19 октября вводится базовый уровень реагирования. Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, в регионе усилится охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Рассказываем, что означает базовый уровень реагирования в Алтайском крае с 19 октября 2022 года, в чем суть режима.

19 октября Президент подписал указ о введении в новых регионах России (ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) военного положения. В ряде других регионов ввели средний уровень реагирования. В Центральном и Южном федеральных округах со вчерашнего дня действует режим повышенной готовности, а в остальных регионах, которые не относятся к вышеперечисленным, в том числе и Алтайском крае, начал действовать базовый уровень реагирования. Что он значит?

- Высшие должностные лица указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, - говорится в документе.

В этих регионах усиливают охрану общественного порядка и безопасности, уделяют больше внимания охране военных, важных объектов, которые отвечают за жизнедеятельность населения, энергетику, работу транспорта, коммуникации и связь, опасные объекты и так далее. Для них устанавливается особый режим работы, но в чем его особенность – не уточняется.

В правительстве Алтайского края обещали позднее предоставить комментарий и разъяснить суть введения базового уровня реагирования в регионе.

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Об этом говорится в указе президента (подробнее)