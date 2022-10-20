Виктор Томенко поручил ввести новые меры соцподдержки семей мобилизованных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по поручению губернатора Виктора Томенко в скором времени будут приняты новые меры соцподдержки семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предусматривается целый комплекс дополнительных мер, которые касается как детей, так и взрослых.

Так, для пожилых родственников и инвалидов в семьях военнослужащих в приоритетном порядке будут предоставляться социальные услуги во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи. Дети мобилизованных жителей края будут иметь право на внеочередное зачисление в детские сады с 1,5 лет при наличии свободных мест.

– Для членов семьи будет предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, содействие в поиске работы, оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также Виктор Томенко поручил правительству и органам власти совместно с депутатами проработать возможность освободить семьи мобилизованных от платы за детский сад, предоставить бесплатное горячего питания школьникам 1 - 11 классов и студентам-очников, получающих среднего профессионального образования.

В правительстве отмечают, что введенная ранее единовременная выплата по 100 тыс. рублей мобилизованным не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других льгот и выплат.

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