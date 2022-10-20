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Общество20 октября 2022 4:20

Для детей, взрослых и пожилых родственников. В Алтайском крае вводят новые меры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан
Вера Березовская
Виктор Томенко поручил ввести новые меры соцподдержки семей мобилизованных.

Виктор Томенко поручил ввести новые меры соцподдержки семей мобилизованных.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по поручению губернатора Виктора Томенко в скором времени будут приняты новые меры соцподдержки семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предусматривается целый комплекс дополнительных мер, которые касается как детей, так и взрослых.

Так, для пожилых родственников и инвалидов в семьях военнослужащих в приоритетном порядке будут предоставляться социальные услуги во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи. Дети мобилизованных жителей края будут иметь право на внеочередное зачисление в детские сады с 1,5 лет при наличии свободных мест.

– Для членов семьи будет предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, содействие в поиске работы, оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также Виктор Томенко поручил правительству и органам власти совместно с депутатами проработать возможность освободить семьи мобилизованных от платы за детский сад, предоставить бесплатное горячего питания школьникам 1 - 11 классов и студентам-очников, получающих среднего профессионального образования.

В правительстве отмечают, что введенная ранее единовременная выплата по 100 тыс. рублей мобилизованным не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других льгот и выплат.

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