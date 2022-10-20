Власти рассказали, есть ли в Алтайском крае дефицит продуктов

Сильно огромных запасов сыра на складах нет, но это даже хорошо - продукт не пропадает Фото: Олег УКЛАДОВ

Нехватка сахара, очереди за крупой, рост цен на хлеб – в этом году жители Алтайского края пережили уже многое, но на самом деле никакой дефицитной катастрофы в регионе нет и не предвидится. Об этом в среду, 19 октября, во время онлайн-конференции ЦУРа рассказал начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармпромышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Повышения цен не будет

– В этом году была продолжена инициатива по компенсации затрат на производство и реализацию хлеба. Кроме того, субсидии были увеличены в сравнении с прошлым годом, - говорит начальник ведомства. – С начала года компании подали заявки на сумму 33,6 млн рублей, и они уже доведены до предприятий <…>Таким образом, сумма компенсаций затрат на 1 кг хлеба составляет 2,5 рубля. Это позволяет предприятиям не уходить в убыток и не повышать цену в течение всего периода получения компенсаций. Как такового понятия социального хлеба на сегодняшний день нет, поскольку многообразие хлебобулочных изделий позволяет сделать выбор на любой кошелек и вкус. Главное, что сегодня цена хлеба не повышается и не будет повышена в ближайшее время. В течение года мы сохранили уровень цен приемлемый для всех категорий покупателей.

Вообще для Алтайского края больше характерен профицит продуктов. Так, производители уже сталкивались с ситуацией, когда склады доверху забиты сыром и другой молочной продукцией.

- На сегодняшний день ситуация намного лучше, чем в последние три года в определенный период, когда летом скапливались большие остатки сыров и сырных продуктов на складах, в том числе сливочного масла, - продолжает Большаков. – На сегодня ни у кого нет проблем с реализацией сливочного масла. Фактически предприятия работают исходя из потребностей рынка, и не накапливают эту продукцию на складах.

Это правильно, поскольку масло не является продуктом длительного хранения – от 6 месяцев до одного года максимум. Поэтому и много производить его смысла нет. Сегодняшними объемами закрывается потребность жителей Алтайского края и других регионов, куда продукция уходит на экспорт.

Что касается сыров, то их на складах меньше, чем в прошлом году. Однако этого достаточно, чтобы в полном объеме закрывать все договорные обязательства с торговыми сетями, причем опять же не только в пределах нашего региона, но и по всей стране.

- Так что на сегодня критических запасов сыров нет. Это, наверное, первый год, когда наша продукция доходит до потребителя свежая, с нормативными сроками выпуска и это позволяет предприятиям планировать свою финансовую модель работы на рынке, - добавляет эксперт.

Обеспечим всю страну

Продукты питания первой необходимости также есть в наличии на складах и паника излишняя.

- Алтайский край традиционно является профицитным регионом. Это закрепилось за нами, наверное, на протяжении последних 20 лет. Мы занимаем в России первое место по производству муки – среднегодовой объем производства более 1 млн тонн. Также у нас первое место по производству крупы, хлопьев для завтрака, по гречневой крупе даже не стоит говорить – мы безусловные лидеры. При ажиотажном и обычном спросе она всегда есть на прилавках во всех торговых сетях.

Все по тем же сырам Алтай делит пальму первенства с Московской областью, но качество, вкусовые особенности и сортовое разнообразие определенно выводит нас в лидеры. На всевозможных выставках к нашим сырам выстраиваются очереди.

- Продуктами питания Алтайский край обеспечивает себя больше, чем на 100%. К примеру, по муке и крупам мы вывозим за пределы региона и России более 70% всей продукции, по сырам столько же. Излишки других видов также отправляются на экспорт на стране и за рубеж, - поясняет Александр Большаков.

Более чем достаточно в крае и мясной продукции, так что заводы не простаивают. И тем более дефицита сахара на Алтае тоже никогда не было и не прогнозируется. Да, был период ажиотажного спроса, но с нехваткой продукта он никак не связан.

- Ажиотажный спрос был связан с тем, что зачастую магазины не имеют складских помещений и торгуют тем, что есть на полках. Иногда логистика не успевала оперативно снабжать магазины. На сегодня в Алтайском крае, скорее всего, будет повторение рекорда по уборке сахарной свеклы позапрошлого года. Мы планируем 1 млн 100 тысяч тонн. На выходе из этого получится 160-170 тысяч тонн сахара – этого объема с излишком хватает на снабжение всего края, - резюмирует специалист.

Да и в целом урожай сахарной свеклы по страны рекордный, так что Россия на 100% будет обеспечена продуктом. Беспокоиться и закупаться впрок точно не стоит.

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