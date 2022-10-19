«Преступник отрубил себе фалангу, думая, что оставил отпечаток пальца»: следователь-криминалист рассказал о громких делах

В «послужном списке» Романа Шаповала более 700 уголовных дел Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Накануне праздника на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) побывал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Роман Шаповал. В его «послужном списке» более 700 уголовных дел, большинство из которых - убийства прошлых лет. Эксперт вспомнил самые запоминающиеся и рассказал о специфике работы следователей-криминалистов.

- Роман, расскажите, кто первый приезжает на преступление?

- Сначала приезжает полиция – дежурная часть, а потом уже все остальные – следователи, криминалисты, судмедэксперты.

- Вы с собой берете какой-то «тревожный чемоданчик»?

- Конечно. В криминалистическом чемодане находится набор основных инструментов для изъятия следов биологического происхождения.

- Что именно там есть?

- Лупа, специальные ультрафиолетовые лампы, тест-полоски для предварительного установления наличия крови, магнитные порошки, набор для предварительного установления наличия спермы в следах и т.д. На самом деле много чего…

- Кстати, в фильмах часто показывают, как криминалисты ищут следы крови с помощь лампы…

- Да, ведь порой бывает, что преступники скрывают следы, затирают кровь, однако микрочастицы все равно остаются, от них очень сложно избавиться. Однажды мы работали по безвестному исчезновению двух мужчин. Приехали в дом к их знакомому, у которого они были накануне. Тот подтвердил, мол, да, заезжали, но потом уехали куда-то. Персонажи они были выпивающие, поэтому, действительно, одной из версий было то, что могли куда-то отправиться «гастролировать». Однако время шло, а мужчины не возвращались. Мы вновь приехали к их знакомому, начали повторный осмотр и между половиц нашли следы крови. Как оказалось, он их убил, вывез на реку, пробурил лунки – дело было зимой, жуткий мороз, и скинул трупы. Тела так и стояли в лунках. То, что их не унесло течением – большая удача.

- А бывают ли идеальные преступления, когда преступник не оставляет никаких следов?

- Думаю, что нет. Я не верю в идеальные преступления. Не оставить следов невозможно, каким бы гениальным не был жулик. Можно просто очень хорошо скрыть следы. У нас есть определенный объем нераскрытых преступлений. С одной стороны, как вы говорите, можно назвать их идеальными, где не удалось найти преступника. С другой, нередко это просчеты специалистов на первых этапах следствия, несовершенство технических средств и т.д. Однако часть таких дел все равно раскрывается даже спустя десятилетия.

- Можете привести пример такого уголовного дела?

- Недавно в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном более 30 лет назад. Жуткая история на самом деле. Преступник изнасиловал и убил 76-летюю женщину из Новоалтайска, а чтобы скрыть следы поджег ее дом. Это произошло в марте 1991 года. Тогда его не нашли из-за отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. А тем временем маньяк завел семью, переехал в Бурятию и периодически выходил на «охоту»… В нем словно проснулся зверь. У одной из жертв он вырезал часть тела и какое-то время носил с собой. От таких фактов, признаюсь, коробит даже видавших виды следователей-криминалистов. Преступника в другом регионе приговорили к пожизненному сроку, однако уже во время его отсидки открылось еще и преступление 30-летней давности на Алтае…

- А сколько времени хранятся улики?

- Улики и вещдоки должны храниться до тех пор, пока уголовное дело не будет раскрыто. Однако с годами, бывает, что улики портятся, гниют и т.д. У нас был случай, когда по следам, содержащим сперму, хранящимся как улика с 1999 года, в Бийске недавно было раскрыто изнасилование…

- Были ли в вашей практике какие-то интересные улики?

- Да, конечно! Однажды в Октябрьском районе Барнаула в мусорном баке у многоэтажки обнаружили труп расчленённого мужчины. Следы крови привели к одной из квартир. Хозяина дома не оказалось. Мы вскрыли квартиру – «пейзаж» маслом… все в кровище. При этом в комнате находилась камера – хозяин снимал свои любовные похождения, потом, судя по записи, пришел и вмешался третий человек, нарушив романтическую обстановку. Между мужчинами возникла ссора и один убил другого. Причем в этом момент камера оставалась включённой и все записала. Скрываясь, преступник, видимо, в спешке забыл забрать видеокассету. Это был настоящий подарок для следователей, ставший основной уликой.

- Вам приходилось смотреть маньяку в лицо?

- Да, приходилось.

- Их можно как-то вычислить по внешнему виду? Может, есть какие-то особые признаки?

- Нет. На вид – это обычные люди, причем часто приятные в общении, довольно интеллигентные, они очень хорошо социально адаптированы. Поэтому зря многие думают, что маньяки на вид должны быть злыми и страшными… Внешне они обычные, но внутри у них – ад.

- Кто становится маньяками?

- Сложный вопрос. Думаю, что у некоторых людей есть задатки к этому, но не у всех срабатывает спусковой крючок. Однако то, что сексуальные преступники в детстве сами были жертвами, действительно имеет место быть.

- Маньяки могут исправиться и встать, так сказать, на путь истинный?

- Как правило, преступник, совершивший убийство на сексуальной почве, вновь идет на это. Это связано с состоянием эйфории, которое они испытывают при совершении насилия и убийства. Однако в моей практике был один интересный случай. Насильник, совершивший девять нападений, вдруг завязал с этим грязным делом. Его установили через 10 лет – на тот момент он женился, завел детей, жил обычной жизнью. На вопрос о том, почему завязал, ответил: «Купил машину». Кажется, смешно, но вот такой у него был мотив.

- В известном фильме «Семь» преступник срезал себе подушечки пальцев с целью не оставлять отпечатков. Это реально может помочь?

- Не думаю. У нас был случай, когда жулик отрубил себе фалангу, думая, что оставил отпечаток. Но его все равно потом осудили, так как нашлись другие улики и доказательства…

Улики и вещдоки должны храниться до тех пор, пока уголовное дело не будет раскрыто Фото: Олег УКЛАДОВ

- А могут ли быть одинаковые отпечатки пальцев и ты попадешься вместо преступника?

- Думаю, что нет. У меня в практике такого не было никогда.

- Бывает ли, что невиновные берут вину на себя? Почему?

- Бывает. Как правило, причиной тому становятся деньги, как способ заработка.

- Смотрите ли сериалы про криминалистов?

- Да, иногда бывает. Недавно был в отпуске, посмотрел сериал про Чикатило, который сейчас активно обсуждают. Есть там, конечно, некоторые профессиональные оплошности по поводу специфики нашей работы, но все-равно смотреть интересно.

Справка КП

Чем занимаются следователи-криминалисты

- Раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе совершенных в условиях неочевидности

- Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет

- Организация работы по поиску безвестно пропавших граждан.

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