Еще 15 мобилизованных жителей Алтайского края вернулись домой

Всего в ОНФ к этому дню поступило 842 обращения на тему правомерности мобилизации
Фото: Олег УКЛАДОВ
Накануне 15 мобилизованных жителей Алтайского края вернулись обратно домой. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт. Напомним, что в конце сентября сообщалось о возвращении 59 мобилизованных с Алтая. Все они были призваны по ошибке.
Среди очередной партии вернувшихся домой:
- два студента очного обучения
- два отца-одиночки
- три сотрудника предприятий в связи с бронированием их должностей
- три отца, на иждивении которых трое детей до 16 лет
- один мужчина из категории «возрастных»
- четыре человека после ухудшения состояния здоровья, подав рапорт командиру части, прошли медицинское освидетельствование и получили отсрочку.
Все мобилизованные уже находились в воинских частях, но благодаря вмешательству Народного фронта получили отсрочку. Всего в ОНФ к этому дню поступило 842 обращения на тему правомерности мобилизации родственника или коллеги. По словам руководителя регионального отделения Народного фронта Сергея Войтюка, 98 из этих жалоб — по существу, из них сейчас в работе 68. Одновременно с данными жалобами работают прокуратуры и комиссариаты.
- Получается, что быстро вернуться домой мобилизованным по ошибке не получается. Нужно собрать все необходимые документы и справки. Большинство обращений в Народный фронт по правомерности мобилизации поступают от родственников и коллег призванных, - сообщили в ОНФ.
Больше всего сложностей было, по словам Сергея Войтюка, с возвращением отцов троих детей. Они оказались мобилизованными ранее, чем об этом поступило дополнительные корректировки от Министерства обороны, и сейчас находятся в воинских частях.
Все сообщения об ошибках, по словам Войтюка, оперативно передаются в созданную по распоряжению губернатора региона рабочую группу по обеспечению в Алтайском крае мероприятий по частичной мобилизации граждан.
Работа продолжается. Адрес регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае: Барнаул, улица Анатолия, 97. Обращения принимаются в группах соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по почте 22region@onf.ru
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