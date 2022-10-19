Тяжелый металл

Фото: Предоставлено Администрацией г. Барнаула

На следующей неделе подрядчик - ООО «ДСУ № 4» - непосредственно на заводе-изготовителе «Тюменьстальмост» проведет технический контроль металлоконструкций. Планируется, что первую партию металлоконструкций для нового путепровода на проспекте Ленина доставят в Барнаул в третьей декаде октября.

Демонтаж - на финишной прямой

Что же касается текущих работ по реконструкции моста, то на трехпролетном путепроводе строители занимаются погружением шпунта первой опоры. На восьмипролетном ведутся работы по монтажу труб инициирования в каркасы буронабивных свай. Также продолжается изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай.

Подробнее о том, что сделано с начала реализации проекта реконструкции и планируется до конца текущего года, рассказал на минувшей неделе руководитель Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин.

По его информации, завершили почти все демонтажные работы: полностью разобрали трехпролетный путепровод и, кроме двух опор, - восьмипролетный. Две оставшиеся опоры не демонтируют из экономии «технологических окон», которые пригодятся в дальнейшем для монтажных работ, которые планируется совместить с демонтажом опор.

Кроме того, перенесли все коммуникации, завершив все основные работы по переустройству тепловой сети. Ее уже запустили, заканчиваются отделочные работы, и она находится в процессе сдачи Сибирской генерирующей компании.

Также приступили к строительству опор нового путепровода. На восьмипролетном полным ходом идет устройство буронабивных свай для первой опоры, ближней к ТЦ «Пионер». На трехпролетном - заливают фундамент: устанавливают шпунтовую стенку, после чего приступят к погружению металлокаркаса и омоноличиванию.

С применением оригинальных технологий

Кстати, в процессе подготовки к строительству выявили, что грунты под сваями недостаточно прочные. Поэтому подрядчик намерен применить оригинальную технологию укрепления грунта через тело сваи. Это пока самая большая сложность. Потому что установки для выполнения этих работ производят лишь немногие компании. ДСУ-4 ведет переговоры с потенциальными исполнителями, все будет зависеть от того, какие сроки выполнения они назовут. «Это одна из самых сложных задач, потому что раньше мы с этой технологией не работали», - сказал Николай Данилин.

Кроме того, сложное техническое решение предстоит выполнить на большом путепроводе, где самый протяженный пролет планируется монтировать методом надвижки. «А все остальные задачи - достаточно рядовые», - уверен генподрядчик.

Зимы подрядчик особо не опасается. Главное, чтобы остаться в графике, первоначально согласованном с заказчиком. Главные задачи до конца года - окончить устройство опор и смонтировать пролетные строения железобетонной балки на малом путепроводе, а также начать монтаж металлических пролетных строений на большом.

В принципе же, по словам Данилина, практически все работы на мостах и путепроводах можно проводить в зимнее время, причем наиболее экономически целесообразно до температуры -20°С.

Не должно возникнуть никаких проблем с бетонными работами. Для этого прогревают конструкцию, что позволяет бетону набрать прочностные характеристики даже при отрицательной температуре воздуха.

Также не планируется в зимний период и сокращение персонала, задействованного на площадке. На сегодняшний день на ней трудятся 30 дорожников и 10 специалистов - сотрудники субподрядных организаций.

В целом же на данный период времени выполнено примерно 10 процентов от общего запланированного объема работ по реконструкции. При этом, правда, большая часть, которая заняла много времени, оказалась не самой дорогой в смете контракта. Как только поступит металл из Тюмени, то, заключает Николай Данилин, процент выполнения существенно увеличится.

Автор: Илья Петров