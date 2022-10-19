Лжеэкспедитор из Алтайского края хотел обмануть компанию на 2,6 млн рублей по хитрой схеме

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили местного жителя, который хотел заработать, обманывая людей под предлогом перевозки грузов. Мужчина придумал хитрый план, однако в последний момент он не сработал. Подробности произошедшего рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Из данных уголовного дела следует, что в январе 2021 года мужчина захотел незаконно заработать и вскоре придумал мошенническую схему. Для конспирации он планировал приехать в отдаленный от Алтайского края регион и зарегистрироваться на специальном сайте – площадке для размещения поставщиками и перевозчиками заявок на транспортировку грузов. Житель края хотел найти заявку на доставку ценного груза, а затем заключать договоры на перевозку, но в реальности ничего не перевозить.

Вскоре мужчина нашел заявку на перевозку груза одной из компаний по маршруту Бийск – поселок Коротчаево Ямало-Ненецкий автономного округа и заключил договор об оказании экспедиционных услуг и доставки груза транспортом.

– При заключении договора он сообщил заведомо ложные сведения о наличии у него возможности на возмездной основе осуществить перевозку груза по указанному в заявке маршруту. В действительности не намеревался выполнять обещанного, – пояснили в суде.

План жителя Алтайского края почти сработал, но перед началом отгрузки товара представители компании узнали, что адрес не соответствует действительности и все успели оперативно отменить. Если бы доставка состоялась, то организации мог быть причинен материальный ущерб на сумму более 2,6 млн рублей.

– В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. Несмотря на позицию подсудимого, вина его в совершенном преступлении подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, – подчеркнули в пресс-службе.

В итоге мужчину признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и приговорили к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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