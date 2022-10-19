Барнаульцы пришли на помощь мобилизованным

Фото: Предоставлено Администрацией г. Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 7 октября в Барнауле открыты несколько пунктов сбора помощи мобилизованным. Там принимают одежду, медикаменты, продукты и теплые вещи.

От всего сердца

Данные пункты - это, в первую очередь, запрос от общества, от людей, которые неравнодушны ко всему происходящему вокруг, кто хочет оказать военнослужащим помощь, передать им теплые вещи, продукты или медикаменты.

Пункты сбора помощи мобилизованным, в частности, созданы на базе Общественных приемных партии «Единая Россия». Кроме того, этим вопросом занимается Совет женщин при главе города Барнаула. Еженедельно в центральном пункте на проспекте Ленина, 148, они собирают помощь с других отделений и формируют груз к отправке военнослужащим.

Посетив один из пунктов, мэр Барнаула Вячеслав Франк лично понаблюдал за тем, как проходит сборка и формирование посылок.

- Мы - «Единая Россия» - открыты для горожан, общественных организаций и других политических партий. Ведь помощь нашим мобилизованным должна быть общей. Самое главное, что с нами взаимодействуют и промышленные предприятия города, и рядовые горожане. Сегодня мы должны быть едины, ведь все мы - барнаульцы, - подчеркнул он.

Председатель Совета женщин Валентина Косинова также отметила, что считает поддержку земляков, призванных в рамках частичной мобилизации, своим гражданским долгом:

- Для того чтобы они почувствовали нашу заботу и любовь, в рамках акции «Материнское тепло солдату» мы собираем и отправляем теплые вещи, предметы первой необходимости, спальники и многое другое. Принять участие в акции может каждый желающий, - отмечает Косинова. - Мы получаем обратную связь от наших ребят, которые благодарят земляков за поддержку.

Только за первые пять дней работы пунктов там собрали 50 коробок со средствами личной гигиены, медикаментами, предметами одежды и экипировки, а также нескоропортящимися продуктами.

- Сегодня организована сортировка по коробкам для дальнейшей отправки адресатам. Мы только начали и видим, как востребованы эти пункты у жителей. Люди хотят поддержать наших земляков. И, безусловно, пункты продолжат свою работу, - добавил руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов.

Правильная позиция

Активную позицию горожан стараются поддерживать и другие депутаты. Когда появилась потребность в массовом пошиве свитеров, волонтеры акции «Материнское тепло солдату» обратились к депутату Барнаульской гордумы Кристине Юстус. Она лично организовала производственный раскрой ткани на одном из предприятий краевой столицы. Это значительно ускорило и облегчило процесс. В итоге за пару дней умелицы сшили 80 толстовок, которые также передадут мобилизованным барнаульцам.

Помимо этого, Юстус помогает в сборе и подвозе необходимых вещей для военнослужащих. Накануне она доставила почти 2000 жгутов, около тысячи пластырей и бинтов и 200 упаковок ваты.

- Ребятам важна эта поддержка, они о ней знают, чувствуют ее и очень ценят! - уверена Кристина Юстус.

Депутат Дмитрий Аганов также занимается сбором гуманитарной помощи мобилизованным. По его словам, в эти дни телефоны не умолкают - все хотят внести вклад в общее дело. Сам он уже передал около двух тысяч пар носков.

- Важно, чтобы те, кто уже там, и те, кто едет к ним на подмогу, были обеспечены всем необходимым. Трудно переоценить и ту поддержку, которую нашим ребятам оказывают родные, близкие и даже посторонние люди, - говорит Аганов.

Справка «КП»

Пункты сбора помощи в Общественных приемных партии «ЕР»

- Железнодорожный район: пр. Строителей, 24

- Индустриальный район: ул. Георгиева, 12

- Ленинский район: ул. Юрина, 194а

- Октябрьский район: ул. Союза Республик, 34

- Центральный район: пр. Социалистический, 63

- п. Южный: ул. Чайковского, 19

Телефон: 7 (3852) 62-76-98

Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Пункт сбора Совета женщин при главе города Барнаула

Контактные телефоны: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461, 8-903-072-9805, 8-913-266-6923

Время работы: в будни с 10.00 до 15.00 по адресу: пр. Ленина, 148