Алтайского экс-министра оштрафуют за покупку дорогих машин за бюджетные деньги

Одна из машин стоила 2,8 млн рублей Фото: СУ СК по Республике Алтай

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай осудили по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что, занимая должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, мужчина злоупотребил своими служебными полномочиями и потратил бюджетные деньги на покупку двух дорогих автомобилей.

В ноябре-декабре 2016 года он дал незаконное указание подчиненному о покупке Toyota Land Cruiser – 200 стоимостью свыше 5 млн рублей за счет бюджетных денег, выделенных для развития лесного хозяйства. Фактически автомобиль находился в пользовании должностных лиц правительства Республики Алтай.

Кроме того, в декабре 2016 – январе 2017 бывший министр распорядился о покупке подконтрольным автономным учреждением Республики Алтай «Онгудай лес» для должностных лиц правительства региона другой машины – Volkswagen Touareg. Это авто обошлось в 2,8 млн рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ. Суд назначил экс-министру наказание в виде штрафа.

Как уточнил источник «Комсомолки», мужчина должен заплатить 150 тысяч рублей. Также его на 1,5 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функцией в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами обвиняют в превышении должностных полномочий. Расследование этого уголовного дела продолжается.

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