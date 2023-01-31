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Общество31 января 2023 8:10

Алтайского экс-министра оштрафуют за покупку дорогих машин за бюджетные деньги

Он должен выплатить 150 тысяч рублей
Герман Архаров
Одна из машин стоила 2,8 млн рублей

Одна из машин стоила 2,8 млн рублей

Фото: СУ СК по Республике Алтай

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай осудили по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что, занимая должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, мужчина злоупотребил своими служебными полномочиями и потратил бюджетные деньги на покупку двух дорогих автомобилей.

В ноябре-декабре 2016 года он дал незаконное указание подчиненному о покупке Toyota Land Cruiser – 200 стоимостью свыше 5 млн рублей за счет бюджетных денег, выделенных для развития лесного хозяйства. Фактически автомобиль находился в пользовании должностных лиц правительства Республики Алтай.

Кроме того, в декабре 2016 – январе 2017 бывший министр распорядился о покупке подконтрольным автономным учреждением Республики Алтай «Онгудай лес» для должностных лиц правительства региона другой машины – Volkswagen Touareg. Это авто обошлось в 2,8 млн рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ. Суд назначил экс-министру наказание в виде штрафа.

Как уточнил источник «Комсомолки», мужчина должен заплатить 150 тысяч рублей. Также его на 1,5 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функцией в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами обвиняют в превышении должностных полномочий. Расследование этого уголовного дела продолжается.

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