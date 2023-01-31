На Алтае москвича осудили за мошенничество на 78 млн рублей

Мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летнему москвичу вынесли приговор за хищение в Республике Алтай около 78 млн рублей. Подробнее об этом «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказали в СУ СК по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что в 2018 году мужчина являлся предпринимателем. Он убедил генерального директора акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» в том, что может помочь. Москвич обещал способствовать заключению крупных строительных контрактов, рефинансированию кредитов и выводу имущества из-под залога. В итоге мужчина получил 78 млн рублей и исчез, причинив организации ущерб в особо крупном размере.

Вскоре правоохранители нашли жителя Москвы и возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).

– Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательственная база, – подчеркнули в СК.

Суд назначил москвичу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в свою законную силу.

Ранее мы сообщали о рекордном мошенничестве в Алтайском крае. За два месяца аферисты выманили у семьи из Бийска более 18 млн рублей. Женщину убедили в том, что в отношении нее якобы возбудили уголовное дело по факту госизмены и частями получили крупную сумму. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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