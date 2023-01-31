Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2023 году: список

В Барнауле и Бийске отремонтируют по 13 объектов, в Новоалтайске - 4 Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Алтайском крае продолжится ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Минтранспорта по Алтайскому краю сообщает, что в Барнауле и Бийске отремонтируют по 13 объектов, в Новоалтайске - 4. А на краевой сети планируют обновить более 50 объектов.

Наиболее масштабные работы проведут на следующих участках:

Барнаул

- ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Сухэ-Батора,

- ул. Радужная от ул. Мамонтова до границы с Барнаулом,

- ул. Звездная от Павловского тракта до ул. Трактовая,

- ул. 65 лет Победы от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта.

Бийск

- ул. Имени Героя Советского Союза Васильева от здания № 74 до ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова в обе стороны,

- ул. Степана Разина от ул. Социалистическая до ул. Владимира Мартьянова,

- ул. Ильи Мухачева от путепровода по ул. Максима и Николая Казанцевых до пер. Мопровский.

Новоалтайск

- ул. Майская,

- ул. Военстроя.

Трассы

- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла - граница Новосибирской области,

- Алтай - Кузбасс,

- Павловск – Камень – на – Оби - граница Новосибирской области в Крутихинском районе,

- Мартыново – Тогул - Залесово,

- Быканов мост – Солоновка – Солонешное - граница Республики Алтай.

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