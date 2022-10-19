Сейчас ученые и медики бьются над тем, чтобы создать способ, позволяющий максимально в сжатые сроки распознавать вид онкологии Фото: Алтайский онкологический диспансер

– Сидела утром, пила кофе, что-то заболело в груди. Потрогала, оказалась шишка – твердая и большая. Я сразу же обратилась к доктору, – рассказывает жительница Барнаула Наталья Вязанцева. – Диагноз было далеко не самый позитивный - трижды негативный рак молочной железы.

Онкологию у Натальи выявили в 2019-м, когда ей было 34 года. Тогда новость ее ошарашила. Но уже после постановки диагноза она осознала, что тревожные звоночки действительно были. Наташа вспоминает, что непривычно быстро утомлялась, часто болела и ни с того, ни с сего сбросила 10 кг за четыре месяца. Как типичная девочка, которая периодически хотела похудеть, она радовалась этому «чуду». Но чудес здесь не было, а вот проблем – через край.

– Опухоль довольно сложно тогда подавалась лечению. Это как игра в лотерею – 50 на 50, потому что до конца трижды негативная опухоль не изучена. Мне три раза делали биопсию и отправляли материал на исследование. Благодаря этому удалось обнаружить, что опухоль была редкая, и лечение требовалось немного другое, нежели в обычных ситуациях, – рассказывает Наталья.

Сейчас Наталья стоит на диспансерном учете в алтайском онкоцентре Фото: Вера Березовская

Лечение заняло практически год. Через восемь курсов химиотерапии, две операции и месяц интенсивной лучевой терапии наступила ремиссия. Сейчас Наталья стоит на диспансерном учете в алтайском онкоцентре. Каждые полгода ходит к врачу и проходит большое комплексное обследование. В ее случае определение диагноза и подбор эффективного лечения занял определенный период. А время – зачастую один из самых решающих факторов при борьбе с раком.

Сейчас ученые и медики бьются над тем, чтобы создать способ, позволяющий максимально в сжатые сроки распознавать вид онкологии и подбирать препараты против нее.

С 2021 года специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера участвуют в проекте РАМ-100, который проводится совместно с Российским обществом онкомаммологов. Он посвящен моделированию прогнозов развития и течения метастатического рака молочной железы с помощью 100-генной молекулярной сигнатуры. По сути, это генетический тест, по которому определяются гены, задействованные в патогенезе рака груди. Также по этим данным подбирается терапия, которая будет наиболее эффективна для конкретной пациентки. Плюс ко всему, такая диагностика позволяет избежать токсического действия химиотерапии.

– В клинические рекомендации по лечения рака молочной железы входит огромное количество химиопрепаратов. Мы не можем прокапать курс одним, потом другим, так как оценить эффект возможно после каждого третьего курса. Данная методика позволяет сузить круг данных препаратов. Это персональный подход к терапии, – говорит заведующая отделением лекарственной противоопухолевой терапии Алина Александровна Гофман.

Генетический тест проводятся в Санкт-Петербурге. В прошлом году Алтайский онкодиспансер направил биоматериалы десяти пациенток, у которых уже случались неоднократные рецидивы рака молочной железы и образовывались метастазы. У одной из них после персонально подобранного лечения состояние стабилизировалось.

Если методика покажет свою эффективность, в будущем борьба с раком молочной железы может стать более результативной.

Справка

В Алтайском крае патологии молочной железы занимают первое место в структуре заболеваемости злокачественных новообразований среди женщин – порядка 25%. Ежегодно в регионе выявляется около 1200 новых пациенток.

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