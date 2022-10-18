Двое рабочих погибли при обрушении строящегося здания в Барнауле

На месте работают следком и прокуратура. Фото: СУ СК и прокуратура по Алтайскому краю
Во вторник, 18 октября, в Барнауле обрушилось строящееся здание на проспекте Калинина. Как сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Алтайского края, под завалами погибли двое рабочих.
Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края
ЧП произошло при монтаже крыши – упали бетонные плиты перекрытия. Предварительно установлено, что двое рабочих скончались.
Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края
- На место происшествия выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Алтайскому краю, прокурор Октябрьского района г.Барнаула Валерий Чернобровкин, - подчеркнули в ведомствах.
Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края
На месте проводят оперативные следственные действия, прокуратура организовала проверку соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ.
Также на месте ЧП работают спасатели. По их данным, произошло обрушение железобетонных плит на площади 126 квадратных метров.
– Сейчас на разборе завалов работают специалисты Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона и спасательные формирования, - добавляют в ведомстве.