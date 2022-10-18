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Происшествия18 октября 2022 8:40

Двое рабочих погибли при обрушении строящегося здания в Барнауле

На объекте упали бетонные плиты
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
На месте работают следком и прокуратура. Фото: СУ СК и прокуратура по Алтайскому краю

На месте работают следком и прокуратура. Фото: СУ СК и прокуратура по Алтайскому краю

Во вторник, 18 октября, в Барнауле обрушилось строящееся здание на проспекте Калинина. Как сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Алтайского края, под завалами погибли двое рабочих.

Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

ЧП произошло при монтаже крыши – упали бетонные плиты перекрытия. Предварительно установлено, что двое рабочих скончались.

Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Алтайскому краю, прокурор Октябрьского района г.Барнаула Валерий Чернобровкин, - подчеркнули в ведомствах.

Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

Фото: СУ СК и прокуратура Алтайского края

На месте проводят оперативные следственные действия, прокуратура организовала проверку соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ.

Также на месте ЧП работают спасатели. По их данным, произошло обрушение железобетонных плит на площади 126 квадратных метров.

– Сейчас на разборе завалов работают специалисты Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона и спасательные формирования, - добавляют в ведомстве.

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