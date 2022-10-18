Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев и маленький Ермак. Фото: Оксана Васильева

Тигр Ермак из Барнаула накануне заставил изрядно поволноваться сотрудников Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ. Полосатый хищник покинул клетку, которая оказалась не закрытой.

- Мы в курсе ситуации, директор музея созванивался с нами, - поделился с «Комсомолкой» подробностями ЧП Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка. - Там была опасная оплошность. Как мне известно, кипер, ухаживающий за животными, мог забыть закрыть клетку, а Ермаку, естественно, захотелось погулять.

Воспитанный в Барнаульском зоопарке хищник, по словам Писарева, спокойно брел по музею, не рыча и никого не трогая. Приехавшим на место сотрудникам МЧС и ветеринарам без труда удалось усыпить его и возвернуть обратно в вольер.

- Наш детеныш, живя в Барнауле, очень любил, когда с ним играли и гуляли, - вспоминает Сергей Писарев. - Ермачок был классным, общительным, и нам долго не хотелось с ним расставаться.

Этнографический музей под открытым небом в Улан –Удэ приобрел амурского тигра четыре года назад.

Тигренок переехал в Бурятию в 2018 году. Фото: Оксана Васильева

- Ехал переселенец на нашей машине, дорогу тогда перенес отлично, правда, умудрился разорвать сиденье, когда ему стало скучно, - рассказывает Писарев. - К этому времени для него в музее построили прекрасные апартаменты. Когда новосел приехал, сразу стал откликаться на кличку Ермак и снисходительно дал себя снять на видеокамеры.

Родители Ермака - Багира и Шерхан, по словам Писарева, чувствуют себя отлично.

- Они бы не против были снова завести потомство, но мы пока не разрешаем. Тигрят стало сложнее пристраивать. Будет заказ, тогда – пожалуйста, – пояснил директор зоопарка.

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