В течение четырех дней группа специалистов Минсоцзащиты работала в полевом лагере мобилизованных. Фото: telegram-канал Натальи Оськиной t.me/n_oskina22

На прошлой неделе делегация Минсоцзащиты Алтайского посетила учебный центр в Омске, где проходят подготовку мобилизованные жители региона. Специалисты ведомства проводили индивидуальный прием граждан. С какими запросами обращались военнослужащие и как их решали, рассказала на пресс-конференции министр социальной защиты края Наталья Оськина.

– В течение четырех дней группа специалистов Минсоцзащиты под моим руководством работала в полевом лагере мобилизованных. У нас было несколько задач, поставленных губернатором. Прежде всего, мы должны были встретиться с ребятами и организовать их информирование по интересующим вопросам. А также нашей задачей было посмотреть, в каких условиях сейчас ребята проживают, как они тренируются, как проходит обучение, как себя чувствуют, - рассказала Наталья Оськина.

Специалисты Минсоцзащиты принимали жителей края на территории лагеря в информационно-консультационном пункте. Рядом также были расположены палатки, где работали судебные приставы, нотариус, банковские сотрудники.

Обращения военнослужащих фиксировали. Некоторые вопросы удалось решить сразу, некоторые были взяты в работу.

На первом месте по популярности среди вопросов, которые интересовали мобилизованных, был порядок единоверных выплат по 100 тысяч рублей. Мужчины спрашивали, где писать заявление, как сообщить свой расчетный счет, куда нужно обращаться. Специалисты Минсоцзащиты разъясняли им, что деньги начисляются беззаявительно.

Второй по популярности запрос касался бытовых проблем. Кто-то не успел привезти уголь, кто-то дрова.

– Соответственно, мы это все фиксировали, чтобы передать нашим коллегам. Совместно с муниципалитетами, с волонтерами, мы будем этот вопрос решать после того, как оценим потребность. Потому что может быть так, что угля и дров достаточно. Тогда вопрос сам собой снимется, - сказала Оськина.

Также военнослужащие спрашивали о проведении военно-врачебной комиссии, о льготах и выплатах в случае получения статуса ветерана боевых действий, уточняли порядок оформления кредитных каникул и активации банковских карт для получения мер поддержки.

Среди интересных обращений был вопрос о возможности регистрации брака удаленно. А один молодой человек интересовался, как ему закрыть ИП.

Напомним, семьи мобилизованных по различным вопросам также могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты (3852) 27-36-01.

– Мне продолжают поступать вопросы по детским садам, кредитным каникулам и так далее. И все это мы будем отрабатывать. Мы уже прошли 52% семей мобилизованных, чтобы предложить помощь. Кому-то уже доставляем дрова и уголь, кому-то помогаем с оформлением инвалидности, кому-то определили социального работника. Министерство сегодня решает довольно широкий круг вопросов. Но главная задача – поддерживать ребят, делать своевременные выплаты и оказывать их семьям поддержку, – подчеркнула министр.

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