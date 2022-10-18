Делегация Минсоцзащиты Алтайского края посетила омский учебный центр. Фото: telegram-канал Натальи Оськиной t.me/n_oskina22

Быт мобилизованных из Алтайского края в учебном лагере в Омске соответствует полевым нормам, в палатках у них тепло, а еды предостаточно. Об этом рассказала министр социальной защиты Наталья Оськина на пресс-конференции по итогам ее поездки в омский центр.

Жаркие палатки и излишки продовольствия

На прошлой неделе делегация специалистов Минсоцзащиты во главе с Натальей Оськиной прибыла в учебный центр в Омске по поручению губернатора Виктора Томенко. Сотрудники профильного ведомства работали там четыре дня. Они проводили адресную работу с военнослужащими, разъясняя вопросы по выплатам, предоставления мер соцподдержки и выясняли потребности мобилизованных.

– Я лично в сопровождении военных проходила в палаточные расположения, видела, как проходят учения у ребят, посетила прививочный и медицинский полевые пункты, – рассказала Наталья Оськина.

По словам министра, все увиденное ею соответствует нормам полевого лагеря. Мобилизованные живут в отапливаемых дровами палатках, в которых совсем не холодно, а, напротив «жарко и душно». В одной может располагаться до 40 человек. У них обустроены спальные места, есть матрасы, подушки и одеяла. Также у мобилизованных организовано питание.

– Есть военные полевые кухни, сами пробовали. На первое был горячий суп с пшеном, наваристый, вкусный вопросов нет, на второе - рис с тушенкой, – рассказывает Оськина. – Масло выдается, хлеба в достатке, сок. Вместе с тем наши мобилизованные очень обеспечены всеми видами гуманитарной помощи – различными видами и кондитерских изделий, и мясных, колбасы, консервы, мед всяческих сортов со всей территорий Алтайского края. Овощей много: капуста, морковь, картофель мешками. Они уже за время пребывания сформировали костровище, некоторые даже шашлыки там жарили. Голодных нет, с питанием там достаточно организованно, даже есть излишки. Военнослужащие даже сами просили не доставлять столько продуктов питания, потому что столько им не требуется.

Болеют ОРВИ и не хотят прививаться

Наталья Оськина говорит, что много поступало обращений от родственников военнослужащих и самих мобилизованные о том, что в лагере много заболевших ОРВИ. Министр подтвердила, что на самом деле таких немало, но «большинство из них безответственно относится к своему здоровью».

– В палатках очень жарко. Когда ребята выходят на улицу, никто не одевается. А, учитывая, что это поле и сильный ветер, они простывают. Офицерский состав такого себе не позволяет. Они ходят в головных уборах, застегнутых бушлатах, обуви по сезону, - говорит глава ведомства.

Второй проблемный момент в плане здоровья, по словам Оськиной, это нежелание мобилизованных прививаться от инфекционных заболеваний.

– В лагере организован прививочный пункт. Ребятам разъясняют, что они едут в зону боевых действий, где может быть недостаток питьевой воды, могут быть раны, порезы или еще что-то. И для этого нужно ставить прививки от гепатита, дифтерии, столбняка. И самое печальное, что ребята отказываются. Те, кто уже был, у кого есть опыт, говорят о том, что их спасло то, что у них выработался иммунитет. Это жизненно необходимо. С нами вместе были ветераны боевых действий в Афганистане, которые говорили, что они по семь прививок ставили, понимая, куда они направляются. Я наблюдала ситуацию: подводят роту на вакцинацию, заходят семь человек – ставят прививки, остальные пишут отказ. Эти все отказные будут подкрепляться к делу военнослужащего и ответственность военнослужащего за то, что он приобрел какую-то болезнь, лежит на нем самом. Такая беспечность и отношение к своему здоровью недопустимы, – заявила спикер.

По словам Оськиной, некоторые бойцы уже готовятся к более суровым условиям и при наличии матрасов все равно спят на земле у костров, чтобы укрепить иммунитет.

Лишние траты

Также Оськина разъяснила, что будет с гуманитарной помощью в виде вещей и смогут ли мобилизованные забрать с собой свою одежду в зону военных действий.

- Надо понимать, что мобилизованные – это военнослужащие, и Минобороны обеспечивает их снаряжением. И ватники, и бушлаты, и берцы, и нательное белье, и головные уборы – все, что положено военнослужащему, все выдается. Другое дело, что мобилизованные военнослужащие говорят, что берцы неудобные, форма не того качества и многие заявляют о том, что их близкие и сами они потратились на закупку обмундирования, которое им было более удобно и комфортно. Нужно сказать, что весь офицерский состав, все командиры ходят в обмундировании Министерства обороны. Все им по плечу, все они одеты, все в одинаковом.

По словам Оськиной, военные сказали, что все карематы, спальные мешки, рюкзаки, сапоги бушлаты, огромное количество носков – все это мобилизованные забрать не смогут.

– Я тоже от излишних трат хотела бы уберечь наших особенно обеспокоенных жен, потому что они покупают дорогие берцы, дорогое обмундирование, но все что военнослужащий сможет взять с собой – это будет его рюкзак, то, что туда войдет и то, что он сможет прикрепить поверх рюкзака, это максимум. Все остальные вещи либо при возможности отправят домой, либо они останутся в лагере для следующих прибывших на территорию учебного центра, – рассказала министр.

Досуг – песни у костра и фильмы

Оськина рассказывает, что обучение у мобилизованных проходит довольно интенсивно. Никто не сидит в классах, все занятия проходят в поле.

– Нам казалось, что тренировки шли круглосуточно. Постоянно слышалась стрельба, взрывы, гул военной техники. Одни ребята возвращались с поля, другие уходили, - говорит глава Минсоцзащиты. – Но и время для досуга остается. Ребята общаются, поют песни под гитару. Атмосфера очень патриотичная.

В лагере у военнослужащих стоит большой экран, на котором транслируют канал «Россия 24», официальные сообщения Минобороны, отечественные кинокартины, фильмы о том, как исторически складывались отношения с Украиной, а также звучат патриотические песни.

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