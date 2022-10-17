В Алтайском крае в ДТП погиб 12-летний водитель питбайка

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 16 октября произошло смертельное ДТП. Погиб 12-летний мальчик, который ехал по трассе на мотоцикле. Подробности рассказали в ГУ МВД России по региону.

Известно, что авария случилась на 2-м километре на нерегулируемом перекрестке автодороги «Павловск - Колыванское - Ракиты – Топчиха». Подросток, управляя питбайком «KAYO Атлас», двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099». Машиной управлял мужчина 1997 года рождения.

- На место происшествия незамедлительно был отправлен наряд дорожно-патрульной службы для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, - уточняет ведомство.

В результате аварии мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят проверку, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отметим, что за последние две недели в Алтайском крае произошло сразу несколько происшествий с детьми. Напомним, что в Новоалтайске 8 октября во время «покатушек» на снегоболотоходе погибла 14-летняя девочка. За рулем был ее друг-ровесник. Мальчик не справился с управлением и съехал на обочину, где болотоход перевернулся. Предположительно, в этот момент девочка выпала и получила травмы, не совместимые с жизнью. Несовершеннолетний водитель скрылся с места ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще одно происшествие чудом не закончилось трагедией. В Славгороде 11 октября два брата без присмотра взрослых играли с пневматическим оружием во дворе своего дома. Во время стрельбы один из братьев случайно выстрелил в другого. 12-летний ребенок был госпитализирован в больницу с травмой головы. Следователи проводят проверку, расследуется уголовное дело.

В этот же день ЧП произошло и в Барнауле – девятилетнему мальчику на голову упали футбольные ворота на одном из стадионов. Его сразу же увезли в больницу. На данный момент следователи расследуют уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности на территории спортивного объекта.

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