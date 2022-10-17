Общее дело: как алтайские предприятия поддерживают участников СВО

Бойцам отправляют продовольствие и одежду Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае даже далекие от оборонного профиля предприятия подключаются к поддержке участников спецоперации. Региональные предприятия отправляют продовольствие и одежду в зону боевых действий, а некоторые даже перепрофилируют рабочий процесс. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Не остаются в стороне, даже компании, в которых работает всего несколько десятков сотрудников. Предприятия наращивают мощности и находят время, чтобы сформировать груз для поддержки военнослужащих. За последние пару недель бизнесмены направили бойцам теплые вещи и обувь, воду и продукты питания, оборудование и инструменты, планшеты, средства связи.

Общее дело объединяет людей и предприятия. Одно из них – Барнаульская трикотажная фабрика, которая отшивает сегодня для военных нательное, теплое белье и спальные мешки по заказу Фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева. Переформатировать производство фабрике приходится не в первый раз: в пандемию здесь экстренно перешли на пошив защитных масок, а теперь тысячными объемами шьют шорты, футболки, термобелье и другие необходимые вещи для участников СВО.

Бойцам отправляют продовольствие и одежду Фото: Виталий БАРАБАШ

Для изготовления спальников используется самый толстый слой синтепона: такие мешки способны сохранять тепло при температуре до -40 градусов. По словам заместителя директора по производству Барнаульской трикотажной фабрики Светланы Майковой, с толстой тканью сложнее работать.

- Мы будем продолжать работать в полном режиме. Правда, людей не хватает катастрофически, мы привлекаем к работе и тех, кто готов работать из дома - на производстве сейчас трудится 28 швей: 20 – в помещении фабрики и восемь – на дому - отметила директор фабрики Юлия Серебрякова.

Также руководство фабрики обеспокоено поставками сырья, и директор выразила надежду, что калининградское предприятие-поставщик, у которого фабрика покупает ткань, получит бронь и сможет продолжать работать, тогда не придется экстренно искать нового поставщика.

- Хотел бы искренне поблагодарить руководителей предприятий, каждого человека, который изготавливает продукцию для участников специальной военной операции. Видно, что люди это делают не для своей прибыли, не для своей выгоды, а от сердца, ради общего дела. Это подтверждает и минимальная стоимость, которую мы видим в счетах. Значит, мы сможем поставить для наших бойцов еще больше продукции, теплой одежды, палаток и спальников, - подчеркнул депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Бойцам отправляют продовольствие и одежду Фото: Виталий БАРАБАШ

А пока для увеличения объемов производства швеи берут работу на дом, чтобы успеть до холодов отправить нашим бойцам как можно больше теплых вещей. Сотрудники фабрики к таким переработкам относятся с пониманием и просто делают всё возможное для тех, кто сейчас в зоне боевых действий.