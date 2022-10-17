Три воздушных судна приземлились у исторических зданий на Алтае

Транспортно-десантный самолёт Ан-2. Фото: Росимущество в Алтайском крае

У музея космонавтики им. Германа Титова в Полковниково появится транспортно-санитарный вертолёт Ми-2 с двойным управлением. Интересный и дорогой экспонат передан в дар от территориального управления Росимущества. И это еще не все подарки музеям Алтая. Так, например, Рубцовску от Росимущества передан учебно-тренировочный самолёт Як-52 и транспортно-десантный самолёт Ан-2. Оба установят в мемориальном парке клуба «Патриот».

Транспортно-санитарный вертолёт Ми-2. Фото: Росимущество в Алтайском крае

Напомним, что в краевой столице уже есть несколько интересных самолетных экспонатов. Один из них - фронтовой бомбардировщик Як-28, который «взмывает» над плацом бывшего летного училища, ныне – Барнаульского юридического института МВД. Як-28 выпускался как советский многоцелевой сверхзвуковой реактивный военный самолёт, способный быть разведчиком, перехватчиком и бомбардировщиком.

Учебно-тренировочный самолёт Як-52. Фото: Росимущество в Алтайском крае

На пересечении улиц Взлетной и Шумакова в Барнауле находится чехословацкий учебно-тренировочный самолет L-39C Albatros. Он установлен в 1999 году в районе бывшего аэродрома и стоянки самолетов окружной Школы младших авиационных специалистов (ШМАС). В 1972 м году «Альбатрос» был выбран основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц организации Варшавского договора.

Чехословацкий учебно-тренировочный и учебно-боевой самолёт можно увидеть и в поселке Новосиликатный. Там воздушное судно было установлено в честь 50-летия микрорайона.

Еще один мощный летный экспонат в Барнауле находится на проспекте Ленина, возле здания ДОСААФ. Это Як-52 — советский спортивно-тренировочный самолет. Его разработали в конструкторском бюро Яковлева в конце 1970-х годов.

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