Как пить и что есть: барнаульские фитнес-тренеры развеяли самые популярные мифы

Специалисты говорят, чтобы быть подтянутым - надо постоянно тренироваться и хорошо питаться Фото: Олег УКЛАДОВ

Гречневая диета – самый лучший способ похудеть, яичные желтки – это зло, а чтобы появились кубики пресса, надо качать его каждый день. Эти и другие мифы о питании и тренировках специально для «Комсомолки» развеяли наставники проекта «Сибирская трансформация» Илья Мукин, Алена Подкопаева, Алина Петлица, Марина Гребенкина, Денис Стрюков, а также его автор и идейный вдохновитель – вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин.

Миф №1. Мужчинам проще похудеть, чем женщинам

– Хотел бы я посмотреть на человека, который такое говорит. Худеть сложно всем. Нам, мужчинам, так же тяжело, как и вам, женщинам, - говорит Илья Мукин. – Тренерам так же тяжело худеть, как и обычным людям. Мы такие же, как и вы. Когда нет соревнований, то конечно, бывает, и мы подъедаем. Просто надо знать когда сказать себе: «Стоп, хватит». Я вот люблю мучное. Лично по себе могу сказать, что был у меня большой перерыв между соревнованиями, около двух лет, а потом пришлось скинуть 26 кг. На это у меня ушло четыре месяца.

Миф №2. Бодибилдинг – это спорт молодых. После 30 добиться высоких результатов невозможно

- В бодибилдинге есть категории 40, 45, 45-50, свыше 50. И сейчас, по-моему, опять вернулась категория свыше 60 лет, - говорит Александр Барбашин.

Так что не бойтесь, что вы, возможно, будете выглядеть как-то несуразно среди 20-летней молодежи. Вполне вероятно, что конкуренцию вам как раз составят участники вашего возраста.

Миф №3. Тренеры едят траву и питаются энергией Солнца

– Нет, это не правда. На одной траве мы все это не «вывезем». У нас все рассчитано по калориям. Есть и углеводы, и белки, и жиры – это все, что необходимо человеку для правильной жизнедеятельности и для достаточно тяжелых тренировок. На одной траве не только мы, но и обычные люди не смогут жить, - поясняет Марина Гребенкина.

Миф №4. Спортсмены не варят гречку, а только запаривают кипятком.

– Скажу про себя, бывает, покупаю хлопья без добавок, которые действительно можно просто запаривать, но вы должны понимать, что это переработанный продукт. Цельнозерновые крупы лучше, и лучше их варить, - развеивает миф Илья Мукин.

– Чем меньше обработана крупа, тем она полезнее. Потому что она будет максимально долго усваиваться, - добавляет Александр Барбашин. – От себя могу сказать, что когда есть цель (похудеть или сделать рельеф), у меня нет вопроса, как это приготовить. Бывает, в одной тарелке может оказаться гречка, рис и макароны. Главное, что готовое. Поел и побежал.

Миф №5. Кашу на молоке на похудении нельзя

– На молоке кашу можно, просто это лишние калории. Удлиняется время усвоения. Плюс у кого-то просто может быть аллергия на данный продукт, - успокаивает вице-чемпион мира по бодибилдингу.

Миф №6. Спортсмены и тренеры курицу едят без кожи

- Хотите чистые сосуды – снимайте кожу, - категорична Алена Подкопаева. - В ней нет ничего хорошего, только жир. Ешьте мясо – будете здоровы и красивы.

Миф №7. Спортсмены едят только яйца и огурцы. А желтки всегда выбрасывают

- Бывают такие периоды. Когда не успеваешь, то и их кушаешь. Почему нет? Хороший продукт. Усвоение быстрое и 100%-е, - говорит Подкопаева. - Желтки - да, это жир и лишние калории. Так что можно и отказаться лишний раз. Кушаем белок!

- Да, желток калорийней белка, там и холестерин есть, - добавляет Илья Мукин.

- Желтки есть можно! Это нормально! Даже в нем есть белок и достаточно много, но на похудении мы отталкиваемся от общего дневного калоража. Обычно спортсменам мы пишем в плане питания 2-3 желтка в день. Это не от того, что в нем какие-то страшные составляющие, а именно из-за калоража, - подчеркивает Барбашин.

Миф №8. Чтобы похудеть, надо на ночь съедать три белка

- Ключевое в похудении – это ваш калораж в день и сколько вы потратили энергии – если больше, чем употребили, то не важно, что вы съели на ночь – белки или мясо, - говорит автор проекта «Сибирская трансформация». – Еще важно не наедаться на ночь сильно много, потому что пищеварение будет неполноценным. Почему вы с утра встаете и не хотите кушать? Потому что за ночь ужин не переварился. Как только ты начинаешь правильно расписывать рацион, все нормализуется.

Миф №9. Тренеры очень нервные, потому что не могут снять стресс алкоголем

– Это неправда. Лично я могу абсолютно жить без этого, - говорит Алина Петлица. – Самый лучший вариант снять стресс – это пойти на тренировку.

- Большая часть тренеров постоянно в режиме, а в этот период особо употреблять нельзя. Это несовместимые вещи. Бывает, спрашивают, можно ли, например, сухое вино, ведь в нем меньше калорий. Да, обычному посетителю зала можно, если это обговорено и не влияет на процесс. От одного бокала ничего не будет, я считаю. У профессионалов же эти вещи не совместимы. Это скажется на результате, на здоровье, на фигуре. Кто-то делает так, что вечером хорошо «посидел», а на утро идет «выгонять» всю дрянь. Так вообще категорически нельзя делать. Если так произошло, то организму надо дать паузу. Хотя бы один день, - говорит Мукин.

Миф №10. Чтобы похудеть, надо пить много воды

- Чем больше воды вы пьете, тем меньше продукты распада задерживаются в вашем организме, - раскрывает секрет Александр Барбашин. – Так что это правда. Чем больше пьете, тем лучше.

– Во время тренировки тоже важно пить. Вы же потеете, теряете воду, надо восполнять водно-солевой баланс, - добавляет Илья Мукин.

Миф №11. Самый эффективный способ похудения – это бег

– На самом деле, куча исследований доказали, что анаэробный тренинг – самый эффективный с точки зрения потери лишнего веса, - говорит Барбашин.

– Тренируйтесь, как вам комфортно и как вам нравится, - отстаивает свою точку зрения Алена Подкопаева. – Результат будет в любом случае. Я люблю совмещать силовые и кардио.

– 70 или даже 80% вашего успеха – это еда. Вы должны тратить больше, чем потребляете, - категоричен Мукин. – Расскажу пример из своей жизни: когда готовился к соревнованиям, на тренировке ног терял 1400 калорий. Вот теперь и считайте, что лучше? Сколько вам придется бегать, чтобы потерять столько на кардиотренировке.

– Плюс восстановление мышц. После силовой тренировки организм еще тратит энергию на восстановление, - добавляет Марина Гребенкина.

Миф №12. Подтянутая форма сохранится, даже без регулярных тренировок

– Можно делать форму годами, а потом за месяц все потерять. Это неблагодарное дело – нужно постоянно поддерживать режим тренировок и питания, даже если ты обыватель, - говорит наставник проекта Денис Стрюков. – Только при таком условии форма будет держаться.

– Если вы участник нашего проекта, то после финала мы рекомендуем хотя бы еще два месяца сидеть на правильном питании и не бросать тренировки. Тогда выход из соревновательной формы будет комфортным, - подчеркивает Алена Подкопаева.

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