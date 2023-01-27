На Алтае спустя 20 лет осудили братьев за жестокое убийство топорами матери и ребенка

Мать и сын скончались от ударов топорами по голове Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор по делу о жестоком убийстве матери и ребенка, совершенном 20 лет назад в Панкрушихинском районе. Суд признал виновными в преступлении двух братьев, старший из которых ранее сам пришел в полицию и во всем сознался.

Следствие и суд установили, что в октябре 2003 года братья разработали план, как ограбить дом местной владелицы магазина. Они знали, что 50-летняя женщина живет одна со своим 13-летним ребенком. Вечером мужчины вломились в дом, выставив стекло в оконном проеме в зале. На глазах у ребенка старший брат несколько раз ударил женщину топором, а затем младший так же жестоко расправился с мальчиком. Обе жертвы скончались на месте.

Нажива была небольшой - преступники похитили из дома вещи и деньги на общую сумму чуть более 14 тысяч рублей, после чего скрылись, не оставив следов. У следователей не было буквально ничего: никаких вещественных доказательств и свидетелей. Стоит сказать, что в объемном списке подозреваемых были имена реальных убийц, но их причастность к жестокой расправе доказать не удалось.

У потерпевшей женщины остались еще три старшие дочери, которые до конца не теряли надежду найти убийцу. К поискам они привлекали даже экстрасенса. Как рассказывал «Комсомолке» замруководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал, ясновидящая тогда указала, что к зверству причастен кто-то из «своих». Отрабатывались различные версии, но в итоге дело зашло в тупик.

Однако спустя 18 лет, в марте 2021 года, один из осужденных сам явился в полицию. Он рассказал в подробностях, как напал на мать и ребенка. Действительно, для семьи мужчина был почти «своим» человеком - подрабатывал у женщины в магазине и был знаком с ее дочерями. Убийцу мучила совесть, и он хотел понести наказание. Со слов следователя, преступника мучили кошмары, в которых по ночам приходил убитый мальчик.

– Ранее оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В ходе предварительного следствия младший из братьев сначала признался в совершении убийства и разбоя, а затем отказался от показаний, утверждая, что близкий родственник оговорил его, - рассказали в пресс-службе СК.

Однако следователи установили причастность к преступлению обоих братьев. Их обвинили в разбое и убийстве. Суд назначил 41-летнему старшему наказание в виде 15 лет лишения свободы, а младшему – 17 лет в исправительной колонии строго режима.

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