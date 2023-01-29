Драг-рейсинг или дрифт: эксперт о самых популярных направлениях автоспорта в Алтайском крае

В планах краевой федерации развитие таких направлений как дрифт, картинг, ледовые гонки Фото: Олег УКЛАДОВ

28 января в Барнауле впервые за последние десять лет прошли ледовые гонки. И впервые спортсмены нарезали круги не на ипподроме, а на гребном канале!

В планах у Алтайской федерации автомобильного спорта еще много соревнований на текущий год. Подробнее об этом в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказал председатель организации Александр Чернюк.

Всего в календаре федерации на 2023 год значится около 20 крупных стартов. Это и драг-рейсинг, и автокросс, и трофи-рейд. Уже точно известно, что состоятся локальные и межрегиональные соревнования. Если все согласуется, то возможно местные организаторы замахнутся и на Всероссийские турниры, а это уже совершенно другой уровень участников, что интересно и самим гонщикам, и зрителям.

- Кроме того, в планах федерации развитие таких направлений, как дрифт, картинг, ледовые гонки, - говорит Чернюк. – Вообще в крае три локомотивных направления: драг-рейсинг, трофи-рейды и автокросс. Как раз именно они двигают нашу федерацию вперед. Еще хотелось бы развивать картинг. Мне кажется, что он должен быть впереди планеты всей. Это единственная дисциплина, где могут принимать участие дети. Сейчас развития данного направления практически нет.

К сожалению, сейчас в Барнауле нет картодромов, и поэтому тренироваться негде, не говоря уже о проведении соревнований. Направление живет только благодаря родителям-энтузиастам, которые находят средства, чтобы вкладывать их в своих детей и их обучение картингу. Но все это настолько дорого, что федерация со своей стороны не может их спонсировать. Счет идет на десятки миллионов.

- Только влияние извне поможет это возродить. Всегда стоит помнить, что нужно обращать внимание на самых младших спортсменов. С них все начинается. Даже пилоты Формулы-1, когда заканчивают сезон и устраивают гала-ужин, всегда садятся на карты, потому что они с них начинали. Они делают шуточные заезды, потому что картинг – это основа основ, - подчеркивает собеседник.

Конечно, если вы хотите, чтобы в вашей семье появился настоящий гонщик, то, как в любом другом виде спорта, лучше начинать с детства, а уж какое направление вы выберете – это дело вкуса.

Если же вы уже взрослый и состоявшийся человек, но грезите о скоростях или непролазном бездорожье и не знаете с чего начать, то в идеале следует обратиться в федерацию автоспорта.

- Для начала можно принять участие в каком-нибудь соревновании, чтобы понять, надо оно вам или нет. Кроме того, федерация проводит семинары, в том числе судейские. Совершенно не обязательно вкладывать огромную сумму. Достаточно приехать на мероприятие и просто выразить свою позицию: «Я хочу! Расскажите, как стать участником!», - говорит Александр Чернюк.

Пожалуй, это самая простая часть. Не стоит забывать и о материальной стороне, ведь подготовка автомобиля к заездам – это затратное дело. А вот стартовые взносы не такие большие – в среднем 1000-3000 рублей.

- Например, если говорить о каркасе безопасности в автомобиль, то он обойдется в 300-600 тысяч рублей, если про автомобиль в целом, то 2-5 миллионов, и это совершенно обычная ситуация. Если говорить о запчастях, то абсолютно в каждой дисциплине есть такие элементы, которые стоят очень дорого, - продолжает гость студии. – Возьмем драг-рейсинг: двигатели подвергаются страшной нагрузке, и поэтому замена происходит регулярно. В автокроссе тоже – двигатели и раздаточные коробки. Про джип вообще говорить нечего, он может вообще гонку не доехать и можно выкинуть почти весь сразу. Все зависит от доли везения, пилотирования, от самого пилота, от механика, который все это собирал.

То есть если хотите получить результат, то вкладывать нужно миллионы, не меньше. А если пока рассматриваете вариант участия в любительских соревнованиях, то туда можно попасть и на своей машине, которую используете в повседневной жизни.

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