Местами будет плюсовая температура Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных, 28 и 29 января, в Алтайском крае сохранится спокойная и не слишком морозная погода. Местами столбики термометров покажут до +1 градуса. Подробнее о том, что ждет жителей и гостей региона, рассказала Анастасия Попова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

В субботу, 28 января, Алтайский край будет находиться в теплом секторе северного циклона, поэтому значительных морозов не ожидается. Ночью столбики термометров покажут -13…-18, местами -7…-12 градусов. Будет преимущественно без осадков, местами метели. Ожидается юго-западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем 28 января прогнозируют -5…-10, местами -4…+1 градус. Преимущественно без осадков, местами метели. Подует юго-западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В ночь на воскресенье, 29 января, столбики термометров покажут -15…-20, местами -8…-13 градусов. В крае будет преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 29 января в регионе температура воздуха составит -4…-9, в предгорьях местами до +1 градуса. В крае будет преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, метели. Будет дуть западный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Добавим, что в следующие дни Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, однако значительного похолодания не ожидается.

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