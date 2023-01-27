На гребном канале Барнаула пройдут ледовые гонки

Гонки пройдут 28 января Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 28 января, на Гребном канале в Барнауле пройдут ледовые гонки на легковых автомобилях. Их участниками станут сильнейшие спортсмены со всей Сибири.

Это настоящее событие для любителей гонок, ведь в Барнауле подобные соревнования не проводились уже десять лет. О том, как проходила подготовка и в чем главные фишки в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказал председатель Алтайской федерации автомобильного спорта Александр Чернюк.

- Главное слово, которое применимо к данному мероприятию – это долгожданное, - говорит гость студии. – Очень много зрителей и самих спортсменов ожидали гонку именно такого формата, чтобы это можно было сделать на льду. Подобные мероприятия не проводились больше десяти лет. Да, проводятся какие-то междусобойчики, но неофициально. Более двух лет мы согласовывали данное мероприятие. Мы проходили процедуру неоднократно, но каждый раз спотыкались о какие-то камни преткновения, потом начинали все заново. Даже в этом году последнее согласование произошло очень поздно, 13 января. Нам оставалось ровно две недели, чтобы сделать гонку до той даты, которая стояла в едином календаре. Это катастрофически мало.

Помимо этого сама природа преподнесла организаторам «сюрприз»: выпал снег и его огромная масса надавила на лед, а он уже выдавил со дна воду, и она вышла на поверхность. Опасность в том, что вода в этом случае никуда не уходит.

- В итоге мы дождались морозов, которые были на прошлых выходных и не стали отменять соревнования. В некоторых местах вода немного отступила, но где-то осталась. Общими усилиями мы построили трассу так, чтобы она проходила мимо всех лунок, - поясняет организатор.

Пришлось перенести зону старта и финиша, немного сократить сам трек, перенести закрытый парк. И все это ради того, чтобы соревнования состоялись.

- Люди ждут шоу, а спортсмены – гонку. Мы не вправе ее отменять, даже если есть один шанс из ста, чтобы все состоялось, – обещает Чернюк.

Соревнования будут проходить в трех классах: передний, задний и полный привод. Все нюансы оговорены в технических требованиях для автомобилей, ведь главная задача не только создать безопасные условия для участников, но и уравнять их, ведь конкуренция должна быть честной.

- Участники должны соревноваться не в прогрессе автомобилей, а в умении пилотировать, - подчеркивает организатор гонок.

Так как гонки будут проходить практически на протяжении всего светового дня, а это с 9 утра до 17 часов, зрители могут приезжать в удобное для них время и в любом случае попадут на заезды: тренировочные, квалификацию или финалы. А если есть желание и возможность задержаться, то согреться можно будет в импровизированном кафе на свежем воздухе. Для гостей организована полевая кухня. Причем, совершенно бесплатно!

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