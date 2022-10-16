Сделали из ребенка лежачего инвалида. Пациентка обвиняет докторов «ДАРа» в нарушениях при родах

Ребенок нуждается в регулярных реабилитациях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Голубые глаза и ангельская улыбка. Красивый мальчуган растет. За два недолгих года своей жизни он перенес столько испытаний, сколько другим за всю жизнь не дается. Ребенок с рождения прикован к постели. Как утверждает его мама Юлия Рочева, врачи Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар» неудачно приняли у нее роды - это и стало причиной инвалидности сына. Подробности в нашем материале.

Запланированный ребенок

Артем - первый и долгожданный ребенок для Юлии и ее мужа. К его планированию пара подошла ответственно. Будущие родители прошли полное обследование. Беременность протекала без осложнений, патологий и инфекций. Это подтверждают медицинские документы, которые показывает Юлия. Будущая мама наблюдалась у врача и проходила скрининги своевременно, а рожать решила в перинатальном центре «Дар».

- Схватки начались в назначенный день. Меня наблюдали врачи, делали КТГ и УЗИ, затем перевели в родильный зал. В нем есть видеокамеры. Акушерки сказали, чтобы я махала в камеры, если что-то понадобится. Получается, что я была предоставлена сама себе. Но ко мне никто не подходил, даже когда я махала руками. По КТГ отображается час потужного периода, в течение которого, можно сказать, отсутствовал медперсонал, чтобы помочь, простимулировать родовую деятельность. Они пришли под конец и «дожали», - говорит Юлия. – Когда сын появился на свет, то он не кричал, была дыхательная недостаточность. Артему не сразу оказали необходимую помощь, что потом привело к ужасным последствиям. Получается, что беременность проходила без каких-либо осложнений, а родился инвалид из-за гипоксии.

Чего стоят несколько минут без кислорода

Несколько минут без кислорода обернулись последствиями на всю жизнь. Первый месяц Артем провел в реанимации. После выписки на протяжении года семья жила по жуткому больничному графику – госпитализация каждые две-три недели. Любые, даже самые незначительные простуды оборачивались молниеносным откатом в развитии. Основной диагноз Артема - гипоксически-ишемическая энцефалопатия (прим.ред). Это серьезное поражение центральной нервной системы. Малыш только лежит и сам не может даже голову удержать, не разговаривает.

Будни семьи – это постоянные посещения врачей, бесконечные лекарства, специальные разминки. Также ребенок нуждается в регулярных реабилитациях. Семья даже вынуждена была открыть сбор. В год нужно пройти как минимум четыре курса. Цена каждого – 60 тысяч рублей. Эта стоимость для родителей Артема неподъемная, но они не теряют надежду.

«Так у тебя инфекции»

Как только состояние сына стабилизировалось, Юлия сразу пошла к врачам роддома. Но вместо извинений получила ошеломляющий ответ:

- Мне врач сказала: «Юль, так у тебя инфекции». Назвала самые постыдные – хламидии и генитальный герпес. Показала якобы биопсию плаценты. Первое время была в ужасе, а потом проанализировала и поняла, что такого не могло просто произойти. На протяжении беременности, а потом после родов у меня, а также у ребенка брали кровь. Референсный интервал по данным инфекциям – нуль. В хронологии у нас данные инфекции даже не числились. Все анализы были отрицательными, как и сейчас. У меня есть причины предполагать, что документы были подделаны, - говорит Юлия.

По словам женщины, они с сыном прошли множественные обследования, в том числе генетические. Все специалисты утверждают, что все эти заболевания и инвалидность - следствие кислородного голодания.

Однако в краевом Минздраве комментировать диагнозы и какие-либо другие сведения, касающиеся пациентки, отказались, согласно законодательству о врачебной тайне. Однако заверили, что по данному факту Минздрав и Росздравнадзор проводили проверки качества оказания медицинской помощи.

Новый виток в деле?

Молодая семья обратились в правоохранительные органы, но уголовное дело полицией так и не было возбуждено. Причина, как рассказывает наша героиня, якобы в отсутствии события преступления.

- Записи с камер видеонаблюдения изъять не получилось, так как они были удалены. Однако были выявлены нарушения в записях медперсонала. Отсутствует информации в документах о стабилизации состояния ребенка, - говорит Юлия.

Недавно, в связи с появлением новых подробностей о якобы инфекциях, Юлия обратилась в Следственный комитет. Женщина сходила на прием к первому заместителю руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко:

- Первый заместитель обратились в прокуратуру как надзорному органу с ходатайством дать оценку законности и обоснованности принятого органами полиции процессуального решения, - говорит Людмила Рязанцева, помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

По словам Юлии, документы после проверки были переданы в Следственный комитет, расследование возобновилось и ведётся в отделе по особо важным делам.

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