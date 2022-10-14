Куда сходить в Барнауле 15 и 16 октября: спорт, театры, звезды

Барнаульское "Динамо" сыграет 16 октября
Фото: предоставлено организаторами
Предстоящие выходные запомнятся поклонникам спорта, театралам и даже юным исследователям космоса. «Комсомолка» составила афишу мероприятий, куда сходить в Барнауле 15 и 16 октября.
Барнаульский волейбольный клуб «Университет» в предстоящие выходные принимает на своем паркете «Тюмень» (Тюменская область). Игры пройдут в рамках третьего тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». Встреча соперников назначены на главной арене спорткомплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146-г). Начало матчей 15 и 16 октября в 17.00. Для болельщиков как всегда вход свободный.
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Барнаульское «Динамо» 16 октября проведет предпоследний домашний матч осенней части Первенства России по футболу среди команд Второй лиги сезона 2022/2023. На поле одноименного стадиона коллектив Олега Яковлева встретится с ФК «Челябинск». Суровые парни наверняка припасли для барнаульцев много сюрпризов. Недаром они возглавляют турнирную таблицу. Так что матч обещает быть жарким.
Встреча начнется в 15.00
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«И разыгрались же кони в поле…»
16 октября на главной сцене театра покажут спектакль по рассказам Василия Макаровича Шукшина.
– Его рассказы, на первый взгляд, просты и незатейливы: это истории об обычных людях, которых можно встретить и в столичном городе, и в российской глубинке. Но каждый герой Шукшина – это целый мир, со своими радостями и болями, с собственным представлением о справедливости и гармонии, которое зачастую совсем не совпадает с общепринятыми нормами и правилами, - рассказывают в театре.
Порой эти герои совершают поступки, которые понятны далеко не всем. Поэтому реакция на них может быть совершенно разная – у кого-то они вызывают смех, у кого-то сострадание. Ясно только одно – ни один не остается равнодушным.
Начало спектакля в 17.30.
16+
«Любовь и голуби»
Да, это та самая известная история о взаимоотношениях. Классика жанра, как сказали бы многие. Доля юмора, самоиронии и все это на понятно языке любви.
– Уверены, за время спектакля вас не раз посетит мысль о том, что на сцене будто бы разговаривают ваши соседи, - говорят в театре.– Кроме того, в пьесе есть фрагменты, которые не вошли в фильм, поэтому в нашей музыкальной комедии, безусловно, присутствует новизна!
Спектакль состоится 15 октября. Начало в 17.00.
12+
«Ромео и Джульетта»
Еще одно классическое представление от Вильяма Шекспира. История, которая глубоко засела в сердцах людей с разных континентов. Этой молодой паре сопереживают и взрослые и дети, а она просто любят друг друга и хотят быть счастливы.
Вновь пережить эти эмоции можно будет 16 октября. Начало мюзикла в 17.00.
12+
«КОСМИЧЕСКАЯ ОПЕРА»
– «Космическая опера» - это виртуальное межпланетное путешествие, реализованное с помощью компьютерной графики и технологий полнокупольной проекции. Вместе с инопланетным космическим кораблем, найденном на нашей планете, пассажиры взлетят с Земли. Исследуют Солнечную Систему и пространство за ее пределами, а голос искусственного интеллекта сделает путешествие интересным и захватывающим, - рассказывают создатели программы.
15 октября. Начало в 15.00.
12+
«СОЛНЦЕ. НАША ЖИВАЯ ЗВЕЗДА»
В этом шоу для планетариев вы откроете таи ны нашеи самой большой и горячей звезды и увидите раскаленную поверхность солнца в иммерсивном полнокупольном формате.
16 октября. Начало в 13.00.
12+
«ОТКРЫВАЯ НЕВИДИМУЮ ВСЕЛЕННУЮ»
– Тысячи лет люди наблюдали за светом ночного неба своими глазами, затем в первые телескопы и, наконец, в 20-м веке космические телескопы позволили наблюдать рентгеновское и гамма-излучение, которые являются признаками горячей и бурной Вселенной. Но не только свет может дать нам информацию о космосе. Нейтрино и космические лучи также предоставляют жизненно важную информацию. Со временем, открытие гравитационных волн от двух сливающихся черных дыр открыло новое окно в астрофизике, - рассказывают создатели программы.
16 октября. Начало в 15.00
12+