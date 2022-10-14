Куда сходить в Барнауле 15 и 16 октября: спорт, театры, звезды

Барнаульское "Динамо" сыграет 16 октября Фото: предоставлено организаторами

Предстоящие выходные запомнятся поклонникам спорта, театралам и даже юным исследователям космоса. «Комсомолка» составила афишу мероприятий, куда сходить в Барнауле 15 и 16 октября.

Волейбол

Барнаульский волейбольный клуб «Университет» в предстоящие выходные принимает на своем паркете «Тюмень» (Тюменская область). Игры пройдут в рамках третьего тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». Встреча соперников назначены на главной арене спорткомплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146-г). Начало матчей 15 и 16 октября в 17.00. Для болельщиков как всегда вход свободный.

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Футбол

Барнаульское «Динамо» 16 октября проведет предпоследний домашний матч осенней части Первенства России по футболу среди команд Второй лиги сезона 2022/2023. На поле одноименного стадиона коллектив Олега Яковлева встретится с ФК «Челябинск». Суровые парни наверняка припасли для барнаульцев много сюрпризов. Недаром они возглавляют турнирную таблицу. Так что матч обещает быть жарким.

Встреча начнется в 15.00

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Театр драмы

«И разыгрались же кони в поле…»

16 октября на главной сцене театра покажут спектакль по рассказам Василия Макаровича Шукшина.

– Его рассказы, на первый взгляд, просты и незатейливы: это истории об обычных людях, которых можно встретить и в столичном городе, и в российской глубинке. Но каждый герой Шукшина – это целый мир, со своими радостями и болями, с собственным представлением о справедливости и гармонии, которое зачастую совсем не совпадает с общепринятыми нормами и правилами, - рассказывают в театре.

Порой эти герои совершают поступки, которые понятны далеко не всем. Поэтому реакция на них может быть совершенно разная – у кого-то они вызывают смех, у кого-то сострадание. Ясно только одно – ни один не остается равнодушным.

Начало спектакля в 17.30.

16+

Музыкальный театр

«Любовь и голуби»

Да, это та самая известная история о взаимоотношениях. Классика жанра, как сказали бы многие. Доля юмора, самоиронии и все это на понятно языке любви.

– Уверены, за время спектакля вас не раз посетит мысль о том, что на сцене будто бы разговаривают ваши соседи, - говорят в театре.– Кроме того, в пьесе есть фрагменты, которые не вошли в фильм, поэтому в нашей музыкальной комедии, безусловно, присутствует новизна!

Спектакль состоится 15 октября. Начало в 17.00.

12+

«Ромео и Джульетта»

Еще одно классическое представление от Вильяма Шекспира. История, которая глубоко засела в сердцах людей с разных континентов. Этой молодой паре сопереживают и взрослые и дети, а она просто любят друг друга и хотят быть счастливы.

Вновь пережить эти эмоции можно будет 16 октября. Начало мюзикла в 17.00.

12+

Барнаульский планетарий

«КОСМИЧЕСКАЯ ОПЕРА»

– «Космическая опера» - это виртуальное межпланетное путешествие, реализованное с помощью компьютерной графики и технологий полнокупольной проекции. Вместе с инопланетным космическим кораблем, найденном на нашей планете, пассажиры взлетят с Земли. Исследуют Солнечную Систему и пространство за ее пределами, а голос искусственного интеллекта сделает путешествие интересным и захватывающим, - рассказывают создатели программы.

15 октября. Начало в 15.00.

12+

«СОЛНЦЕ. НАША ЖИВАЯ ЗВЕЗДА»

В этом шоу для планетариев вы откроете таи ны нашеи самой большой и горячей звезды и увидите раскаленную поверхность солнца в иммерсивном полнокупольном формате.

16 октября. Начало в 13.00.

12+

«ОТКРЫВАЯ НЕВИДИМУЮ ВСЕЛЕННУЮ»

– Тысячи лет люди наблюдали за светом ночного неба своими глазами, затем в первые телескопы и, наконец, в 20-м веке космические телескопы позволили наблюдать рентгеновское и гамма-излучение, которые являются признаками горячей и бурной Вселенной. Но не только свет может дать нам информацию о космосе. Нейтрино и космические лучи также предоставляют жизненно важную информацию. Со временем, открытие гравитационных волн от двух сливающихся черных дыр открыло новое окно в астрофизике, - рассказывают создатели программы.

16 октября. Начало в 15.00

12+