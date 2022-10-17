За мобилизацию, ранение и смерть: какие выплаты положены призывникам и их родственникам

Единовременные выплаты поступают автоматически по спискам из военкомата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные граждане и их семьи.

Единовременные выплаты

На днях губернатор Виктор Томенко подписал указ о выплате всем мобилизованным по 100 тысяч рублей. Накануне первые транши уже были отправлены на карты призывников. Деньги получат все, кто был призван на военную службу по мобилизации и заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.

Как подчеркнула министр соцзащиты Наталья Оськина, получения денег постарались сделать максимально быстрым и удобным.

– Совместно с военкоматами мы проводим работу по формированию списков на выплаты. Убрали все лишние бюрократические проволочки, заявления и сбор пакетов документов. Мы понимаем роль и значение данной меры поддержки именно сейчас, пока наши ребята находятся здесь, на территории Сибири, пока они на связи со своими близкими и могут перечислить им эти деньги, - говорит Наталья Владимировна и подчеркивает, что заявление писать не требуется, все приходит автоматически. – Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи.

Как правило, выплаты производятся в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата Алтайского края.

Выплаты в случае ранения

В случае ранения бойца во время участия в СВО ему полагается две выплаты: одна от министерства обороны в размере 3 млн рублей и вторая от правительства Алтайского края - 500 тысяч рублей. Каждая из сумм приходит полным объемом вне зависимости друг от друга.

– Министерство обороны перечисляет самостоятельно, Алтайский край из средств бюджета – тоже самостоятельно, - уточняет Наталья Оськина.

Причем мобилизованные из нашего региона получают выплаты вне зависимости от степени ранения. Чтобы получить материальную компенсацию потребуются следующие документы:

- паспорт

- СНИЛС

- номер расчетного счета

- справка из военного госпиталя.

Собрав данный пакет документов следует обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.

В том случае, если ранение окажется серьезным и повлияет на дальнейшую жизнь мобилизованного, то он может оформить инвалидность. Все медицинские заключения будет собирать поликлиника, к которой он прикреплен. Весь пакет далее передается для рассмотрения медико-социальной экспертизой. Решение выдается уже без непосредственного участия пациента.

Если же потребуется протезирование или приобретение иных технических средств реабилитации, то в первую очередь для решения этого вопроса следует обращаться в министерство здравоохранения Алтайского края: 8 (3852) 50-71-07 (Абраменко Лариса Владимировна).

На прошлой неделе губернатор края Виктор Томенко встретился с военнослужащими из региона, которые проходят лечение и реабилитацию в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России.

К сожалению, некоторые из бойцов за время СВО все же получили инвалидность и как раз для них были актуальны вопросы о мерах поддержки и возможности трудоустройства, так как они еще молоды и готовы содержать себя и свои семьи. Глава региона пообещал, что все эти вопросы будут решены. К примеру, уже есть договоренность о трудоустройстве в военные комиссариаты края. А часть бойцов, несмотря на ранения, готовы вернуться в строй, как только поправятся.

– Ребята, скорейшего вам выздоровления! В Алтайском крае для всех нас вы настоящие Герои. Мы верим в вас и ждем! - сказал глава региона в конце встречи.

Выплаты в случае гибели

В случае гибели мобилизованного военнослужащего его семье полагаются выплаты федерального и регионального порядка: 5 и 1 млн рублей соответственно.

– Согласно постановлению правительства Алтайского края, родственники военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, в равных долях получают 1 млн рублей. К родственникам относятся супруг или супруга, дети возрастом до 18 лет (или до 23 лет, если обучаются на очной форме), родители. Заявления мы принимаем и на дому и непосредственно в министерстве, - уточняет министр социальной защиты Алтайского края.

Помимо этого специалисты профильного ведомства стараются психологически и юридически поддерживать близких погибших. Помогают им в бытовых вопросах и разбираются с документами, а если требуется – с наследством.

Льготы

Уже после возвращения на родину мобилизованным будет присвоен статус ветерана боевых действий, а значит, на них будут распространяться все соответствующие льготы. Кроме того, их родственники уже сейчас могут воспользоваться некоторыми льготами и адресной помощью. Для их получения следует обратиться на «горячую» линию министерства социальной защиты: 8 (3852) 27-36-01. Специально сформированные группы сотрудников займутся бытовыми и другими вопросами: помогут определить детей в детские сады без очереди, переведут пожилых родственников в стационарные учреждения, где за ними будет соответствующий уход, организуют доставку угля и дров и т.п.

Если потребуется, позвонившему окажут психологическую помощь. Кроме того, моральной поддержкой занимаются сотрудники кризисной линии для женщин - 8 (3852) 34-28-26 и Детского телефона доверия - 8-800-2000-122.

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