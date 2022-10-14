Акцент на качество: в Барнауле открылся новый автосалон LADA

Открытие автосалона. Фото: Дмитрий Днепровский

13 октября в Барнауле открылся новый центр LADA, который заменил существующий автосалон дилера в городе. Расположился он в Индустриальном районе.

Акцент на качество

Геополитическая обстановка в мире прямым образом сказалась на российском авторынке. Однако, несмотря на все сложности, в 2022 году после трехмесячного простоя, «АвтоВАЗ» нарастил свою долю на отечественном рынке до рекордных показателей - почти на 40%. При этом по прогнозам на 2023 год компания планирует не только сохранить, но и улучшить результаты. В планах выпустить около 500 тысяч автомобилей.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу компании Дмитрия Костромина, в работе делается акцент именно на качество. Этому пример и новый автосалон в Барнауле. Долгожданный переезд на новое место состоялся спустя семь лет.

- Данное событие является знаковым. Новый центр – это сосредоточие современного технологичного оборудования, благодаря которому качество обслуживания наших покупателей станет еще лучше, - говорит спикер.

Открытие автосалона. Фото: Дмитрий Днепровский

Комфорт

Новый автоцентр оснащен согласно современным стандартам бренда. Так, площадь шоурума составляет 500 квадратных метров. Здесь представлена вся линейка автомобилей.

В сервисной зоне находятся 10 ремонтных постов со всем необходимым оборудованием (диагностика, шиномонтаж, агрегатный участок, стенд регулировки углов установки колес и т.д.). При необходимости специалисты, проходящие специальное обучение, смогут произвести ремонт и диагностику любой сложности.

Комфортное времяпровождения клиентов в это время обеспечивает удобная зона ожидания, оборудованная Wi-Fi, детским уголком и кафе.

- Количество постов подразумевает и увеличение числа сотрудников. Благодаря этому скорость обслуживания также увеличится. При этом ожидание станет комфортнее, чем было раньше. Клиент сможет наблюдать за происходящим на специальном экране, куда, кстати, будут выводиться и данные о ремонте в процентном соотношении. Мы постарались создать все условия для комфорта жителей Барнаула и Алтайского края, - говорит директор дилерского центра Александр Люк.

Автомобильный ряд

Автоцентр осуществляет продажу и ремонт машин, а также весь спектр финансовых услуг, в том числе по специальному кредитованию, лизингу, страхованию, системе трейд-ин. Кстати, в автоцентре можно купить и машину с пробегом.

По словам директора по продажам Романа Шульженко, в дилерском центре представлен широкий ряд автомобилей. Отметим, что некоторые машины 2022 года выпускались в упрощенных версиях, при этом спрос на них оказался высок.

- Мы ожидали, что запрос на простые комплектации будет намного ниже. Но при этом статистика, наоборот, показывает очень неплохую динамику. Например, совсем недавно в Барнауле закрыли сделку на 30 автомобилей для таксопарка. Эти машины пользуются спросом, - говорит Роман Шульженко.

Открытие автосалона. Фото: Дмитрий Днепровский

При этом в планах у компании вернуть все прежние комплектации и к концу следующего года полностью стабилизировать производство:

- Сейчас мы работаем по упрощенному техническому регламенту с учетом, что глобальная проблема полупроводников, необходимых в производстве, не решена. Это создает дополнительную нагрузку, но мы справляемся. Главное, чтобы конвейер работает. Что касается тех комплектаций, которые сейчас производятся, клиенты их охотно покупают. Около 35 тысяч машин удалось произвести и продать по госпрограмме, - говорит Дмитрий Костромин.

Нет проблем с запчастями

В новом дилерском центре также есть двухуровневый склад с постоянным ассортиментом оригинальных запчастей, аксессуарами и дополнительным оборудованием.

- Если говорить о нащих автомобилях, то тут проблем нет никаких, склад хорошо сформирован и укомплектован, - говорит Дмитрий Костромин.

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