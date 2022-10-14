«КП» - Барнаул» и ФСС по Алтайскому краю проведут круглый стол по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

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«Комсомольская правда» - Барнаул» и Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования 18 октября 2022 года в 10.00 проведут круглый стол по теме: «Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Профилактика производственного травматизма. Региональная практика».

Участие в нем примут представители региональных ведомств: Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда, Управления по труду и занятости населения Алтайского края, Профсоюзов Алтайского края.

Спикеры Круглого стола:

- Петрова Татьяна Валерьевна, управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Тема выступления: «Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний: задачи регионального отделения и общая ситуация в Алтайском крае».

- Горбунова Ольга Ивановна, начальник отдела страхования профессиональных рисков Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Тема выступления: «Предупреждение производственного травматизма в регионе за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации».

- Белошапкин Владимир Александрович, руководитель Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтай. Тема: «Новации в расследовании несчастных случаев, вызванные изменениями трудового законодательства».

- Брыкин Владимир Николаевич, начальник отдела управления охраной труда - государственной экспертизы условий труда Управления по труду и занятости населения Алтайского края. Тема выступления: «Охрана труда: региональный опыт и результаты в 2022 году».

- Волошин Олег Александрович, главный технический инспектор труда Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Тема выступления: «Социальное партнерство в охране труда».

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП-Барнаул» 18 октября в 10.00.

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