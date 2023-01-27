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27 января 2023 3:00

Да поможет нам сила рода! Барнаульцы стали чаще заказывать свое генеалогическое древо

На Алтае растет количество желающих возродить из пепла забвения семейную историю
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Оформленное фамильное древо

Оформленное фамильное древо

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На Алтае разрастается лес генеалогических деревьев. Все больше местных жителей стали интересоваться своими предками. Восстанавливая утраченную связь поколений, люди надеются обрести ориентир в хаотично меняющемся мире. Ведь сила рода - удивительная сила. Даже, когда в церкви ставишь свечки за родичей, за здравие или за упокой, то и сил в душе прибавляется.

Помню свое потрясение в шествие «Бессмертный полк» - так было заметно, что малыши (правнуки и праправнуки) удивительно похожи на своих прадедов, погибших на войне, запечатленных на портретах. И это отметили многие. Получается, что мы, по сути, повторяем кого-то, кто жил за несколько десятков и сотни лет на этой земле. А ведь сегодня есть все возможности узнать больше - кто были наши предки.

- Сегодня составление генеалогического древа – востребованный запрос. Причем с каждым годом число желающих получить информацию о своих корнях увеличивается, - рассказывает Алексей Пережогин, руководитель генеалогической исследовательской группы «Алтайское Родословие».

Историк Алексей Пережогин

Историк Алексей Пережогин

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Главная задача «Родословия» - целенаправленный и профессиональный поиск информации по предкам, как в архивах Алтайского края, так и выборочно в архивах Сибири, Российской Федерации и Восточного Казахстана.

Неожиданный поворот

По словам кандидата исторических наук, автора более ста научных публикаций Алексея Пережогина, заниматься составлением родословных он начал с 2009 года.

- За это время были проведены сотни масштабных исследований, - рассказывает исследователь. - И было, конечно, немало удиви тельного. К примеру, один из первых моих заказов был по Тальменке. Среди основателей Тальменки - крестьяне Худяковы. Я восстановил родословную заказчиков до 17 века. И потом, раскручивая свою родословную, дошел тоже до Худякова из Тальменки. Оказалось, что занимаясь еще первым своим заказом, я раскопал историю одного из моих предков.

Еще один интересный случай из практики Пережогина касается непосредственно самих исследований:

- Искали купцов бийских, составляя историю династии, и выяснили, что это были незаконнорожденные дети одного из горных офицеров немецкой национальности. Предки их оказались из Германии, - рассказывает исследователь.

Теща Ленина жила в Барнауле

Среди раскопанных исследователями родословных фактов, есть и неожиданные параллели. К примеру, инженер, изобретатель, начальник округа Колывано-Воскресенских заводов Петр Козьмич Фролов находится в одном генеалогическом древе с женой Ленина - Надеждой Крупской. Мать Крупской Елизавета родилась на Алтае в семье горного инженера Василия Ивановича Тистрова. Приехав на алтайские казенные заводы, тот удачно женился на Александре, внучке знаменитого изобретателя-гидротехника Козьмы Дмитриевича Фролова (1726-1800), управляющего Змеиногорскими рудниками и дочке брата Петра Козьмича Фролова.

Метрическая книга

Метрическая книга

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С чего начать искать родственников?

Составление индивидуальной родословной, по словам Алексея Пережогина, дело не быстрое и не дешевое.

- Каждое исследование индивидуально и зависит от сохранности источников и фактов, - отметил руководитель группы «Алтайское Родословие».

Конкретную сумму, в которую обходится составление родословной, Пережогин называть не стал. При этом отметил, что одно из серьезных исследований с эффектным оформлением, занявшее полгода работы, обошлось заказчику в несколько десятков тысяч рублей. Суммы варьируются, однако на Алтае они гораздо ниже московских.

По словам Пережогина, сегодня в Барнауле профессиональным и качественным составлением родословного древа занимаются всего три – четыре человека и цены у всех примерно одинаковые.

Для тех, кто хотел бы начать поиск своих предков самостоятельно, историк советует для начала точно узнать, где родился предок и хотя бы примерный год рождения.

- Без этого очень сложно, - отметил Алексей.

Еще один совет для начинающих от профессионала - изучить перепись1917 года.

Документ из переписи 1917 года

Документ из переписи 1917 года

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она оцифрована и доступна в архиве, - пояснил Алексей. - Можно забить фамилию и населенный пункт, и высветится информация о том, где проживал человек, о составе семьи, о сельскохозяйственном положении, о том, откуда переселился. Кому-то этого будет достаточно, кто-то дальше будет смотреть метрические книги, искать информацию в различных фондах.

Существенным подспорьем для интересующихся своими алтайскими корнями, по словам эксперта, могут стать периодически пополняемые «Базы данных» на сайте «Алтайское Родословие».

- Например, раздел «Приписные крестьяне Алтайских заводов» представляет фамильный состав сельского населения по месту проживания до реформы 1861 года. Здесь можно узнать, были ли старожилами носители искомой фамилии, – пояснил исследователь. - В разделе «Выдержки из метрических книг» может посчастливиться найти прямую информацию по дате рождения, бракосочетанию или фамилии наших предков.

Ревизская сказка-документ переписи населения Российской Империи в начале XVIII — второй половине XIX веков

Ревизская сказка-документ переписи населения Российской Империи в начале XVIII — второй половине XIX веков

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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