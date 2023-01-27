Да поможет нам сила рода! Барнаульцы стали чаще заказывать свое генеалогическое древо

Оформленное фамильное древо Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На Алтае разрастается лес генеалогических деревьев. Все больше местных жителей стали интересоваться своими предками. Восстанавливая утраченную связь поколений, люди надеются обрести ориентир в хаотично меняющемся мире. Ведь сила рода - удивительная сила. Даже, когда в церкви ставишь свечки за родичей, за здравие или за упокой, то и сил в душе прибавляется.

Помню свое потрясение в шествие «Бессмертный полк» - так было заметно, что малыши (правнуки и праправнуки) удивительно похожи на своих прадедов, погибших на войне, запечатленных на портретах. И это отметили многие. Получается, что мы, по сути, повторяем кого-то, кто жил за несколько десятков и сотни лет на этой земле. А ведь сегодня есть все возможности узнать больше - кто были наши предки.

- Сегодня составление генеалогического древа – востребованный запрос. Причем с каждым годом число желающих получить информацию о своих корнях увеличивается, - рассказывает Алексей Пережогин, руководитель генеалогической исследовательской группы «Алтайское Родословие».

Историк Алексей Пережогин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Главная задача «Родословия» - целенаправленный и профессиональный поиск информации по предкам, как в архивах Алтайского края, так и выборочно в архивах Сибири, Российской Федерации и Восточного Казахстана.

Неожиданный поворот

По словам кандидата исторических наук, автора более ста научных публикаций Алексея Пережогина, заниматься составлением родословных он начал с 2009 года.

- За это время были проведены сотни масштабных исследований, - рассказывает исследователь. - И было, конечно, немало удиви тельного. К примеру, один из первых моих заказов был по Тальменке. Среди основателей Тальменки - крестьяне Худяковы. Я восстановил родословную заказчиков до 17 века. И потом, раскручивая свою родословную, дошел тоже до Худякова из Тальменки. Оказалось, что занимаясь еще первым своим заказом, я раскопал историю одного из моих предков.

Еще один интересный случай из практики Пережогина касается непосредственно самих исследований:

- Искали купцов бийских, составляя историю династии, и выяснили, что это были незаконнорожденные дети одного из горных офицеров немецкой национальности. Предки их оказались из Германии, - рассказывает исследователь.

Теща Ленина жила в Барнауле

Среди раскопанных исследователями родословных фактов, есть и неожиданные параллели. К примеру, инженер, изобретатель, начальник округа Колывано-Воскресенских заводов Петр Козьмич Фролов находится в одном генеалогическом древе с женой Ленина - Надеждой Крупской. Мать Крупской Елизавета родилась на Алтае в семье горного инженера Василия Ивановича Тистрова. Приехав на алтайские казенные заводы, тот удачно женился на Александре, внучке знаменитого изобретателя-гидротехника Козьмы Дмитриевича Фролова (1726-1800), управляющего Змеиногорскими рудниками и дочке брата Петра Козьмича Фролова.

Метрическая книга Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С чего начать искать родственников?

Составление индивидуальной родословной, по словам Алексея Пережогина, дело не быстрое и не дешевое.

- Каждое исследование индивидуально и зависит от сохранности источников и фактов, - отметил руководитель группы «Алтайское Родословие».

Конкретную сумму, в которую обходится составление родословной, Пережогин называть не стал. При этом отметил, что одно из серьезных исследований с эффектным оформлением, занявшее полгода работы, обошлось заказчику в несколько десятков тысяч рублей. Суммы варьируются, однако на Алтае они гораздо ниже московских.

По словам Пережогина, сегодня в Барнауле профессиональным и качественным составлением родословного древа занимаются всего три – четыре человека и цены у всех примерно одинаковые.

Для тех, кто хотел бы начать поиск своих предков самостоятельно, историк советует для начала точно узнать, где родился предок и хотя бы примерный год рождения.

- Без этого очень сложно, - отметил Алексей.

Еще один совет для начинающих от профессионала - изучить перепись1917 года.

Документ из переписи 1917 года Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она оцифрована и доступна в архиве, - пояснил Алексей. - Можно забить фамилию и населенный пункт, и высветится информация о том, где проживал человек, о составе семьи, о сельскохозяйственном положении, о том, откуда переселился. Кому-то этого будет достаточно, кто-то дальше будет смотреть метрические книги, искать информацию в различных фондах.

Существенным подспорьем для интересующихся своими алтайскими корнями, по словам эксперта, могут стать периодически пополняемые «Базы данных» на сайте «Алтайское Родословие».

- Например, раздел «Приписные крестьяне Алтайских заводов» представляет фамильный состав сельского населения по месту проживания до реформы 1861 года. Здесь можно узнать, были ли старожилами носители искомой фамилии, – пояснил исследователь. - В разделе «Выдержки из метрических книг» может посчастливиться найти прямую информацию по дате рождения, бракосочетанию или фамилии наших предков.

Ревизская сказка-документ переписи населения Российской Империи в начале XVIII — второй половине XIX веков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я думала, прадед был простым мельником». Правнучка алтайского миллионера узнала о родстве с ним в 64 года

Сельская учительница случайно узнала о родстве с алтайским миллионером (подробнее)