Финалист «Сибирской трансформации» получит стипендию 100 тысяч рублей

Записаться в проект может любой желающий, не имеющий медицинских противопоказаний Фото: Олег УКЛАДОВ

С 21 января в Барнауле стартовал проект для тех, кто хочет измениться до неузнаваемости - «Сибирская трансформация». Участники смогут не только сбросить лишние килограммы, но и стать увереннее и здоровее. О том, как проходит донабор, «Комсомолке» рассказал автор проекта – вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин, а также наставники.

- Проект «Сибирская трансформация» ждет всех, кто хочет измениться, - говорит Александр Барбашин. – Но измениться не только в плане тела, но и внутренне. У нас есть категории мужчин и женщин. Они разделены по возрасту. Также есть спортивные категории: Physique-мужчины, Physique-женщины, очень красивая категория фит-пары и «модель».

Если говорить конкретнее, то женщины могут соревноваться в категориях до 35 лет и свыше, а также старше 45 лет. А также есть отдельная категория для мамочек в декрете, но все зависит от количества участников той или иной группы. У мужчин примерно такая же схема, но в 11-м сезоне появилась идея при достаточном количестве участников разделить еще и по весам: до 100 кг и свыше. Так можно будет более объективно оценивать результат их работы над собой.

В качестве дополнительной мотивации авторы проекта придумали приз, который получит один из участников. А для этого от него требуется две вещи: дойти до финала и выйти на сцену, и сохранить своей результат.

– Я всегда хотел, чтобы у меня и моих подопечных была спортивная стипендия. И эта мысль долгое время не давала мне покоя. В итоге мы решили сделать спортивную стипендию в размере 100 тысяч рублей, - рассказывает автор проекта. – Ее получит один из участников. Мы его выберем случайным образом, на сцене, во время финала. Но главное условие: эту стипендию мы разделим на 12 частей и будем выдавать раз в месяц после контрольного взвешивания.

Организаторы уверены, что для обладателя стипендии появится дополнительный стимул держать себя в форме и после окончания проекта, а может быть, даже улучшить себя. Все детали и нюансы обязательно пропишут в условиях. За пару-тройку «лишних» кило, конечно же, не оштрафуют, все прекрасно понимают, что соревновательная форма от той, что есть в обычной жизни отличается, но все в пределах разумного.

- Каждый месяц ходить и получать деньги за то, что ты хорошо выглядишь и хорошо себя чувствуешь, мне кажется, это очень круто, - уверен Барбашин.

Кстати, некоторые наставники чтобы поддержать своих подопечных, вместе с ними с первых дней проекта сели на диету. Кто-то хочет на своем примере показать, что в правильном питании нет ничего сложного, а кто-то параллельно готовится к соревнованиям. У каждого из них свои мотивы, но цель общая – стать лучшей версией себя. Можете и вы! Донабор в новый сезон открыт до 28 января. Пиши «ХОЧУ В ПРОЕКТ» на номер WhatsApp: +7-902-541-08-85 и получай подробности!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Раньше я была полной и очень стеснялась этого»: наставники проекта «Сибирская трансформация» рассказали свои истории преображения

21 января в Барнауле стартует 11-й сезон самого громкого преображающего проекта «Сибирская трансформация», аналогов которому нет в России. Его участники готовятся сбросить лишние килограммы и поразить всех рельефом. В истории проекта есть случаи, когда люди худели на 20 и даже 30 кг, а потом и вовсе уходили в профессиональный спорт! (подробнее)