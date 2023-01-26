Многомиллионное мошенничество в сфере ОМС выявили на Алтае

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве в сфере Обязательного медицинского страхования.

Следователи установили, что с 2018 года по август 2019-го главный врач частной клиники «Гармония здоровья» вместе со своим заместителем и еще одним врачом придумали схему, по которой они могли бы получать деньги из фонда обязательного медицинского страхования.

– Для этого они вносили в медицинские документы своих пациентов сведения, которые не соответствовали действительности и касались объема и характера оказанных медицинских услуг, - сообщают в прокуратуре республики.

Далее эти данные передавались в региональный территориальный фонд ОМС и в медицинские страховые компании. Благодаря отработанной схеме преступной группе врачей удалось похитить около семи миллионов рублей.

На этапе расследования, обвиняемый в мошенничестве главврач клиники заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил причиненный ущерб. Уголовное дело будет рассматривать Горно-Алтайский городской суд. Материалы в отношении соучастников находятся в производстве органов следствия.

Напомним, аналогичная мошенническая схема использовалась главным врачом барнаульской клиники «Добрый доктор» Сергеем Богдановым. Как установило следствие и суд, в период с 2016 по 2020 годы обвиняемый вместе с подельниками также приписывали своим пациентам дополнительные процедуры и услуги и передавали данные в Территориальный фонд Обязательного медицинского страхования.

Наши врачи в отличие от горно-алтайских коллег от скромности не страдали. За несколько лет они похитили из фонда больше 100 миллионов рублей (изначально речь шла про 170 млн руб). Под уголовное преследование попал главный врач клиники, его заместитель и директор сети.

После задержания Богданов заключил досудебное соглашение – судя по всему, рассказал о каком-то еще преступлении, неизвестном следствию. Кроме того на расчетные счета фигурантов и юрлица был наложен арест на сумму, превышающую 350 млн рублей. Ущерб ТФОМСу также был возмещен, а это более 100 млн рублей.

В итоге суд признал главного врача «Доброго доктора» виновным и назначил ему три года лишения свободы условно и штраф 200 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении его подельников рассматривались отдельно. Осужденный попытался оспорить решение, но апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения.

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