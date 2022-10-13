В Барнауле показали спектакль, получивший благословение Патриарха Кирилла

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в Барнауле состоялась премьера неоднозначного, провокационного, спорного спектакля Московского ТЮЗа «Запретный плод». Его показали на сцене Молодежного театра Алтая.

Это драматическая фантазия в двух действиях. Спектакль на взрослые темы, но разрешен к просмотру от 12 лет. Все потому что жизненный.

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

– Первое действие спектакля происходит в утробе матери. Брат и сестра готовятся к выходу в мир людей. Маленькие человечки умны, талантливы, любознательны, они слышат окружающий мир и переживают все то, что переживают их родители. Они уже любят родителей и от них же, любимых родителей, слышат страшное, непонятное, но так сильно пугающее слово «аборт», - рассказывают в театре.

Знакомство зрителей с родителями происходит во втором действии. И тут они узнают о том, почему они пришли к страшному решению и чего могут лишиться, если пойдут до конца.

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

Это нашумевший в России спектакль-эксперимент. Впервые на отечественной театральной сцене действие происходит не где-то в реальной или потустороннем мире, а в утробе матери. Это честный разговор с самим собой о, пожалуй, самом главном – жизни или смерти. Пьеса получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2020 году она стала победителем международного грантового конкурса «Православные инициативы» по направлению «Социальное служение».

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

Гастроли ТЮЗа прошли уже по многим российским городам. Причем у творческой труппы прекрасная традиция – показывать спектакль в городах, где они родились. Так «Запретный плод» оказался в Барнауле. Именно здесь родился, вырос и работал монтировщик сцены. Кстати, бывший сотрудник драмтеатра и государственной филармонии.

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Запретный плод" Фото: Олег УКЛАДОВ

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