Деньги в соответствии направляются на благоустройство общественных пространств курорта Фото: Олег УКЛАДОВ

С января по сентябрь текущего года сумма курортного сбора в Белокурихе составила 39 млн рублей. Из них 16,3 млн было собрано только за летние месяцы. На что идут эти деньги, рассказал в ходе пресс-конференции Евгений Дешевых, начальник управления по туризму региона.

– Деньги в соответствии с федеральным законом направляются на благоустройство общественных пространств курорта, – пояснил Дешевых. - В частности в этом году обустроен терренкур «Сибирский тракт», он соединяет санаторий «Белокуриха» и санаторий «Сибирь», ведется обустройство курортного сквера напротив санатория «Алтайский замок», разрабатывается система навигации курорта с указанием терренкура, достопримечательностей. Уже в следующем году навигация будет размещена на носителях в курортной зоне.

Также чиновник рассказал, что сейчас разрабатывается проектная документация по благоустройству набережной реки Белокуриха в районе старой радонолечебницы. Сами работы запланированы на следующий год.

По последним данным, с начала 2022 года Белокуриху посетили более 110 тысяч человек.

Справка

В 2022 году курортный сбор в Белокурихе составляет 50 рублей с человека за сутки проживания. Его ввели в 2018 году. Помимо Алтайского края, такой вид сбора в курортных зонах действует также в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях. Курортный сбор турист оплачивает при заселении в санаторий или отель.

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