Невозможность отправиться в турпоездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменениям обстоятельств Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные жители Алтайского края имеют право заявить о возврате денег за неиспользованные турпутевки. При этом по закону туроператор может удержать уже «фактически понесенные расходы». Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал Евгений Дешевых, начальник управления по туризму региона.

– Согласно российскому законодательству невозможность отправиться в туристическую поездку, в нашем случае – из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, является существенным изменениям обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке такого тура. Это значит, что в случае отмены тура возврат производится туроператором за вычетом фактически понесенных им затрат, - рассказал Дешевых.

Спикер пояснил, что фактически понесенные затраты – это услуги, которые мог уже оплатить туроператор контрагентам, например, проживание в отеле или билеты на самолет. Дешевых отметил, что такой порядок действует в стране с точки зрения существующего права. Однако в текущих условиях Ростуризм выдал специальные рекомендации.

– Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях, не взимать плату за замену туристов в туре или бронирование отеля, а также возвращать деньги за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов, – пояснил глава туристического ведомства.

По словам Дешевых, региональное управление по туризму готово реагировать на поступающие обращения, связанные с возвратом средств за путевки, и оказывать максимальное содействие в каждом конкретном случае. Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд.

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