Футбольные ворота на стадионе «Лабиринт» в Барнауле упали на голову 9-летнему мальчику

Ворота на стадионе "Лабиринт" Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае произошло очередное ЧП с футбольными воротами. На сей раз конструкция упала в Барнауле - и прямо на голову 9-летнему мальчику.

Как рассказали в прокуратуре и Следкоме региона, происшествие случилось 11 октября на барнаульском стадионе «Лабиринт» (на ул. Юрина, 197) во время игры в футбол. Ребенок получил травму головы, и его сразу же увезли в больницу.

Следователи уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Также к делу подключилась прокуратура Ленинского района, которая проводит проверку и контролирует ход расследования.

- Будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности на территории спортивного объекта, - прокомментировали в Следкоме.

Напомним, что в сентябре этого года в селе Алтайское футбольные ворота упали на 16-летнего студента местного колледжа. Подросток со своим другом находились на стадионе «Темп». Юноша решил подтянуться, взялся за перекладину ворот, после чего неприкрепленная к земле конструкция неожиданно упала, придавив подростка. Тот случай оказался более трагичным – студент умер прямо на месте происшествия.

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