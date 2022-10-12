Пострадавших доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле растет количество ДТП с участием такси. 10 октября в полночь на проспекте Комсомольском столкнулись два автомобиля. Фольксваген Поло (такси) не пропустил Тойоту, которая двигалась по главной. В результате жесткого столкновения 45-летний таксист и три пассажирки (55, 65 и 30 лет) были доставлены в БСМП (больницу скорой медицинской помощи) с тяжелейшими травмами.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава в данный момент три пациента (водитель и две пассажирки) находятся в палате интенсивной терапии отделения тяжелой сочетанной травмы в стабильно тяжелом состоянии, еще одна женщина в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

- Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме, - добавили медики.

Обсуждая эту новость в сетях, комментаторы вспоминают случаи нарушения таксистами ПДД.

Вот, к примеру, один из комментариев в группе «Инцидент-Барнаул».

«У меня одной создалось впечатление, что последние месяца два на такси ездит какой-то учебный центр без инструктора! Что такое перестроение, сплошная, поворот на полосах, обгон!! Просто жуть!».

Между тем, в Железнодорожный суд Барнаула в июле поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении виновника страшной аварии, произошедшей в марте. Тогда на Павловском тракте 29-летний водитель Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси «Максим» по версии следствия совершил небезопасное перестроение, допустив столкновение еще с несколькими автомобилями. Пассажиры Hyundai женщина и ее шестилетний сын скончались на месте происшествия. Еще один четырехлетний ребенок получил тяжелые травмы. В «Максиме» тогда заявили, что в момент аварии автомобиль не исполнял заказ.

-В данный момент дело возвращено прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом ,- сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Железнодорожного суда Барнаула. То есть в деле есть какие-то юридические несостыковки, которые требуется устранить.

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