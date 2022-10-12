Мужчина взят под стражу Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следователи задержали генерального директора акционерного общества «Эко-комплекс» по подозрению в хищении на сумму более 7 млн рублей. Сейчас мужчина заключен под стражу, в его доме и офисе провели обыски, сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Алтайского края.

По данным «Банкфакса», речь может идти о Викторе Карле. В следкоме пояснили, что мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Хищение путем растраты в особо крупном размере». Следователи полагают, что в период с 2019 по 2022 год глава компании без оформления гражданско-правовых сделок дал организации из соседнего региона возможность вывозить и обрабатывать вторичное сырье на территории полигона ТКО.

- Своими действиями подозреваемый причинил имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более 7 миллионов рублей, что является особо крупным размером, - отметили в управлении.

Гендиректора алтайского «Эко-комплекса» подозревают в хищении 7 млн рублей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Преступление выявили сотрудники ФСБ. По месту жительства гендиректора и в его офисе провели обыски. Судя по кадрам оперативной съемки, у задержанного нашли коллекцию дорогостоящих часов, да и сама усадьба выглядит довольно богато, учитывая масштаб участка и наличие дополнительных построек на территории.

Гендиректора алтайского «Эко-комплекса» подозревают в хищении 7 млн рублей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Судья Октябрьского районного суда Барнаула Алексей Шалабода избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу. Ход дела контролирует и прокуратура Алтайского края.

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