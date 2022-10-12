Мост с богатой историей

Мост построили еще в 1914 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Весть о перекрытии моста возле Нового рынка в Барнауле на первом этапе вызвала недоумение горожан. Многие опасались, что реконструкция путепровода приведет к транспортному коллапсу, но со временем убедились, что особых заторов в центре города нет. Мало кто помнит, что такая схема движения была несколько десятков лет назад, когда этот мост перестраивали к серьезно увеличившимся транспортным нагрузкам.

Мост Фото: Олег УКЛАДОВ

Для гужевых повозок

По собранным барнаульскими историками данным, мост в районе нынешнего Нового рынка построили еще в 1914 году, когда вдоль города прокладывали железнодорожные пути. Изначально он был предназначен для прохода только гужевых повозок. То есть это было, мягко скажем, не очень практичное и не крепкое сооружение, которое, тем не менее, прослужило долгие годы, соединив две части краевой столицы.

В 50-х годах в условиях развития промышленности, в том числе за счет эвакуированных в Барнаул во время Великой Отечественной войны оборонных предприятий, нагрузка на путепровод выросла в разы, и изначальные мощности конструкции оказались на пределе. Мост в то время был рассчитан на движение личного транспорта, но никак не общественного, потребность в котором была у горожан, так как шло развитие промышленного комплекса в районе ВРЗ и на Восточном.

В начале 50-х годов был разработан проект реконструкции путепровода с учетом, что он сможет выдержать выросшую транспортную нагрузку.

Не выдержал нагрузок

После проведенной реконструкции мост у Нового рынка вполне справлялся с потоком транспорта, который существовал в тот период. Но со временем количество транспорта увеличивалось.

«Вероятно, проектировщики не учли тот момент, что спустя десятилетие нагрузка вырастет в разы. Они, скорее всего, тогда и не могли предположить, что в городе будет столько личного и общественного автотранспорта. А уже в 90-х годах путепровод просто перестал выдерживать транспортный поток и тогда требовал глобальной реконструкции», - полагают краеведы.

Мост Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередным этапом для испытания трубопровода стал запуск троллейбусов, которые вышли на барнаульские линии в начале 70-х годов, что добавило определенных трудностей, в том числе по прокладке электролиний.

«Даже после реконструкции моста водители общественного транспорта считали этот участок «тяжелым». Еще в 90-х нужно было строить новый, но тогда не было на это ни средств, ни возможностей», - отмечают историки.

Что сделано и что в планах

Сейчас подрядная организация устанавливает опоры для моста на Новом рынке. В планах - до зимы выполнить большую часть работ, связанную с опорными частями. На трехпролетном путепроводе завершены работы по стыковке труб тепловой сети основных магистралей.

Сборка нового моста начнется, когда из Тюмени поступят металлоконструкции, всего 15 тыс. деталей. Первую отгрузку ожидают в третьей декаде октября.

Напомним, старый путепровод прослужил порядка 60 лет и давно пришел в аварийное состояние. Мост закрыли для движения транспорта в мае этого года, а после - демонтировали.

Завершится строительство нового путепровода в конце ноября следующего года. Мост станет значительно шире: появится по три полосы движения транспорта в обе стороны, две трамвайные линии и широкие тротуары.

ДОСЛОВНО

Сергей Ужакин, автор книги про Барнаул «Город на песках».

«Жизнь требовала, чтобы основная транспортная магистраль города вплотную подходила к проходным заводов. На первых порах эта задача была решена предельно просто. Через железнодорожный путепровод на проспекте Ленина сделали пешеходный переход. Заводчане на первом маршруте доезжали до конечной остановки, по техническому мостику совершали переход через железную дорогу, после чего пересаживались в новый вагончик теперь уже третьего маршрута, и тот вез пассажиров до заводов. Но эта схема с пересадкой действовала совсем недолго, по техническому мосту вскоре проложили одиночную нитку, а потому при встрече трамваи просто пропускали друг друга. В 1958 году линия за выемкой была продлена, и конечная остановка сменила прописку. Она ушла от завода Механических прессов к новому микрорайону Поток. Лишь в 1961 году там, где проспект Ленина упирался в железнодорожную выемку, был сделан полноценный мост, на котором хватало места и трамваям, и автомобилям. В 1962 году трамвайная линия шагнула по прямой и, минуя Северо-Западную по проспекту Ленина, легла до Потока. А тупиковый отрезок на проспекте Калинина от улицы Полевой до Северо-Западной был быстро разобран и вскоре забыт».

МНЕНИЯ БАРНАУЛЬЦЕВ

Ольга:

Что я знаю о мосте возле Нового рынка. Только то, что там всегда были огромные пробки, особенно утром, когда едешь на работу, и вечером, когда возвращаешься, торопясь забрать ребенка из детского сада. Надеюсь, после реконструкции проезд будет более оптимальным.

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Евгения:

Из истории моста мне запомнились лебеди, которых изготовил и установил там в 2005 году Валерий Метелица (примечание автора: почетный житель города, заслуженный тренер СССР и России по самбо). Он назвал эту скульптуру Андрюшей в честь своего отца. Рада, что они обрели новый дом в Барнаульском зоопарке, что нашлись люди, которые заботятся о них.

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Александра:

Помню, в молодости приходилось бежать через этот мост, чтобы не опоздать на смену на завод, так как он тогда тоже был на реконструкции. Что ж, пробежка всегда полезна. Сейчас уже на пенсии. Живу на площади Октября, к внукам за мост хожу пешком.

Автор: Анна Камалова