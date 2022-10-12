Путешествие за ментальным здоровьем и любовь к глэмпингам: главные тренды в туризме Алтайского края- 2022

В крае растет интерес к путешествиям на автомобиле Фото: Олег УКЛАДОВ

С января по сентябрь 2022-го в Алтайском крае отдохнули 1,6 млн человек. Какие основные тренды прослеживаются в туристической сфере в этом году, рассказал на пресс-конференции начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Тренд №1: восстанавливается внутренний туризм

– Внутренний туризм в регионе продолжает активно восстанавливаться после пандемии, - отметил Евгений Дешевых. – Это подтверждается как количественными, так и качественными показателями в отрасли. На сегодня у нас численность размещенных в КСР (коллективные средства размещения – прим. ред.) увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом. Заметными темпами увеличивает объем предоставляемых услуг нашими туркомпаниями, туробъектами. На примере санаториев – могу сказать, что объем предоставленных услуг за восемь месяцев превысил прошлогодний в 1,5 раза.

Тренд №2: оздоровительные поездки

– Поменялось и привычное пониманием путешествий, - говорит чиновник. – Среди основных трендов путешествий можно назвать оздоровительные поездки, причем это поездки не только за физическим здоровьем, но и за ментальным.

Тренды №3 и №4: путешествие на автомобиле и экотуризм

– Также в отношении нашего края трендом является растущий спрос на автомобильные путешествия, проживание в глэмпингах (отдых «все включено» на природе - прим. авт.) и, соответственно, все, что связано с экологическим туризмом. Ну, и в этом ряду я бы обозначил интерес к сельскому и гастрономическому туризму, - отметил глава управления. – Мы вместе с бизнесом следим за меняющимися предпочтениями наших гостей и, по крайней мере, стараемся создавать условия, чтобы у туристов была возможность получить отличный отдыха с точки зрения их оценки и с точки зрения уникальности предложений наших.

Антитренд

Говоря о диком и полудиком туризме в виде отдыха в палатках, Дешевых отметил, что такой туризм присутствует в регионе, но спрос на него не растет.

– Такой туризм представлен в Завьяловском, Романовском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском районах, но я бы не сказал, что в сравнении с другими, названными выше видами туризма, мы наблюдаем особо его рост. Наверное, можно все-таки говорить об увеличении количества тех, кто хотел бы отдыхать в более комфортных условиях, - резюмировал Дешевых.

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