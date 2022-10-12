Редкого оленя встретили в Республике Алтай

Лесной подвид северного оленя. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Специалисты Алтайского биосферного заповедника заметили на своей территории редкого краснокнижного северного оленя.

В сентябре сотрудники заповедника провели масштабную экспедицию по следам северного оленя. Во время полевых работ они прошли больше 400 километров и смогли добраться до всех труднодоступных фотоловушек, где оставили новые карты памяти, а заполненные забрали для изучения. Кроме того, были установлены дополнительные камеры в удаленной части заповедника на границе с Тувой.

Просмотр записей с фотоловушек дал интересный результат: больше 50 тысяч снимков животных! Среди них горный козел, марал, кабан, медведь, косуля, волк и тот самый северный олень. К сожалению, в наши дни он не просто так занесен в красную книгу России и Республики Алтай – его численность сильно сократилась и тому виной сразу несколько факторов.

Лесной подвид северного оленя. Фото: Алтайский биосферный заповедник

– Причины сокращения численности и ареала лесного подвида северного оленя до сих пор однозначно не ясны, исследователями выделяются два основных фактора: охота и изменение климатических условий. Полученные снимки оленей будут проанализированы, по половозрастной структуре выборки животных будут сделаны выводы о состоянии группировки, - говорит Юрий Николаевич Калинкин, к.б.н, ведущий научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника.

Кстати охота на данный подвид запрещена, и инспекторы стараются следить за соблюдением требования законодательства. Экспедиция же прошла при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Стоит отметить, что помимо основной задачи, фотоловушки выполнили охранную функцию: в объектив попали нарушители особого режима, который действует на территории заповедника и теперь по полученным данным будут проведены следственные мероприятия.

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